शराबबंदी का खुला मजाक! बगहा SDO कोर्ट कैंपस के पीछे मिला शराब के पाउचों का ढेर, सिस्टम पर उठे सवाल

Bagaha News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बगहा SDO कोर्ट कैंप्स स्थित उत्पाद थाना के पीछे देशी और विदेशी शराब के खाली रेपर व पाउच का ढेर मिलने से हड़कंप मच गया है. इस घटना ने शराबबंदी की प्रभावशीलता और उत्पाद विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:38 PM IST

Bagaha News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बगहा SDO कोर्ट कैंप्स से देशी और विदेशी शराब के रेपर और पाउच का बड़ा ढेर सामने आया है. यह नजारा खासतौर पर मध निषेध उत्पाद थाना के ठीक पीछे देखा गया, जिससे शराबबंदी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब पीकर पाउच और रेपर फेंकने वाले शरारती तत्व लगातार बढ़ रहे हैं. सूचना मिलने के बाद उत्पाद थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द सफाई और निगरानी का भरोसा दिलाया है, लेकिन यह घटना सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करती है.

महिलाओं और स्थानीय दुकानदारों की नाराजगी
स्थानीय महिला दुकानदारों ने बताया कि शराब पीकर पाउच और रेपर फेंकने से उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है. बगहा SDO कोर्ट कैंप्स के पास स्थित दुकानों के सामने शराब पीने वालों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे बाजार और सार्वजनिक सफाई प्रभावित हो रही है. समाजसेवी और स्थानीय नागरिक इसे उत्पाद विभाग की नाकामी बता कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मालखाना के पीछे मयखाना जैसा नजारा
बताया गया है कि बगहा SDO कोर्ट कैंप्स में उत्पाद मध निषेध विभाग का थाना संचालित है, लेकिन थाना की खिड़की के ठीक पीछे और आसपास कई खाने-पीने की दुकानें होने के कारण शराब पीने वालों का जमावड़ा बन गया है. इसके चलते खाली पाउच और रेपर का ढेर जमा हो गया, जिससे यह जगह मयखाना जैसी स्थिति में नजर आ रही है. कई लोग यह भी बता रहे हैं कि शराब की डिलीवरी आसानी से होती है, जो विभाग की निगरानी पर सवाल उठाता है.

कार्रवाई का भरोसा, लेकिन सवाल बरकरार
उत्पाद विभाग ने मामले में सफाई और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार ऐसी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शराबबंदी के नियमों का पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है. पिछले साल बिहार में लगभग हजारों लीटर विदेशी और लाखों लीटर देशी शराब जब्त और नष्ट की गई, लेकिन रेपर और पाउच का ढेर यह दिखाता है कि अब भी निगरानी में कमी है. अब सवाल यह है कि आखिर कौन शराब पीकर यह गंदगी छोड़ रहा है और कब तक नियम पूरी तरह लागू होंगे.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

Bagaha News

