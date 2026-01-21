Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बगहा में पुलिस टीम पर गोलीबारी करने वाले शराब तस्कर गिरफ्तार, 'पुलिस मित्र' ही निकला तस्करी का मास्टरमाइंड

बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं ने छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो तस्करों, नागेंद्र बीन और रामवृक्ष बीन को अवैध बंदूक और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी नागेंद्र बीन 'पुलिस मित्र' बनकर तस्करी का बड़ा गिरोह चला रहा था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:01 PM IST

बगहा में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर की फायरिंग
बिहार के बगहा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ शराब माफियाओं ने दुस्साहस दिखाते हुए पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया. नौरंगिया थाना क्षेत्र में शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर तस्करों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. हालांकि, जांबाज पुलिसकर्मियों ने हार नहीं मानी और जवाबी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य शराब कारोबारियों को अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथ दबोच लिया. इस मुठभेड़ के दौरान तस्करों ने कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के आगे उनकी एक न चली.

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी नागेंद्र बीन लंबे समय से 'पुलिस मित्र' बनकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा था. वह पुलिस का करीबी बनकर अंदरूनी जानकारियां हासिल करता था और उसी की आड़ में नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर संगठित शराब तस्करी का सिंडिकेट चला रहा था. बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने इसे एक बड़ी सफलता करार दिया है. उन्होंने बताया कि इस गिरफ्तारी से नेपाल-यूपी बॉर्डर पर सक्रिय शराब माफियाओं के कमर टूट गई है.

नौरंगिया थानाध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने न केवल तस्करों को पकड़ा, बल्कि शराब की अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त किया. मौके पर लगभग 1200 लीटर कच्चा अर्द्धनिर्मित शराब (पाश) और 150 लीटर तैयार देशी चुलाई शराब को मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया. पुलिस ने तस्करों के पास से एक अवैध बंदूक, कारतूस और एक मोटरसाइकिल (BR-22-BS328) भी बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नागेंद्र बिन और रामवृक्ष बिन के रूप में हुई है, जो पश्चिम चंपारण के नौरंगिया के ही रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी से आगे चकिया या कल्याणपुर में स्थापित होगा नया चीनी मिल, जानें डिटेल

एसपी रामानंद कौशल ने जानकारी दी कि इस गिरोह में एक अन्य अपराधी नवल बिन की संलिप्तता भी सामने आई है, जो फिलहाल फरार है. पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. नौरंगिया थाना में कांड संख्या 03/26 और 04/26 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसपी ने थानाध्यक्ष शुभम कुमार और उनकी टीम की बहादुरी की सराहना की है, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया.

इनपुट- इमरान अजीज

