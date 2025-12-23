Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3050976
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बेतिया GMCH में जीविका दीदियों पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हमला मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, चार इंटर्न सस्पेंड

बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में कल शाम एक बड़ा हादसा हुआ जब जूनियर डॉक्टरों ने जीविका दीदी की रसोई में मारपीट की. खाने के विवाद में दही और आमलेट को लेकर बहस हुई जो हिंसा में बदल गई. करीब 50-60 डॉक्टरों ने हमला किया, दीदियों के गहने तोड़े और उन्हें घायल कर दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:26 PM IST

Trending Photos

बेतिया जीएमसीएच अस्पताल में मारपीट का मामला
बेतिया जीएमसीएच अस्पताल में मारपीट का मामला

बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है. कल शाम जीएमसीएच अस्पताल में जीविका दीदियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. अब अस्पताल प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई की है. चार इंटर्न छात्रों को निलंबित कर दिया गया है. उनके छात्रावास को खाली करा लिया गया है और अस्पताल के कामों से अलग कर दिया गया है. जीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती और अन्य अधिकारियों ने आपात बैठक बुलाकर यह फैसला लिया. अब जीविका दीदी की रसोई में किसी भी इंटर्न या जूनियर डॉक्टर के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

दरअसल कल देर शाम जूनियर डॉक्टरों ने जीएमसीएच में चल रही जीविका दीदी की रसोई में हंगामा किया. खाने को लेकर विवाद हुआ था. जूनियर डॉक्टरों और कुछ कर्मचारियों ने जीविका दीदियों पर हाथ उठाया और गाली गलौज भी की. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. झड़प के दौरान करीब आधा दर्जन जीविका दीदियां घायल हो गईं जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. रसोई के अन्य स्टाफ को भी चोटें आईं. जीविका दीदियों ने बताया कि जूनियर डॉक्टर रसोई में आकर खाना खा रहे थे. उन्होंने दही और आमलेट मंगाया. ऑर्डर तैयार होने के बाद दही देने से मना कर दिया. इसी पर बहस शुरू हो गई.

बहस के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने जीविका दीदियों से बदतमीजी की. गाली-गलौज किया. फिर अचानक 50 से 60 जूनियर डॉक्टरों की भीड़ इकट्ठा हो गई. उन्होंने रसोई पर हमला कर दिया. जीविका दीदियों को बुरी तरह पीटा. उनके गहने और मंगलसूत्र तक तोड़ डाले. मारपीट के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. जीविका दीदियों ने रसोई बंद कर दी. घायल दीदियों को तुरंत इलाज के लिए भर्ती किया गया. इस घटना से पूरे अस्पताल में तनाव फैल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा मजदूरों को तीन दिन के अंदर काम देने का दिया सख्त आदेश

इस मामले में जीएमसीएच प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. चार मुख्य इंटर्न छात्रों को सस्पेंड किया. उनसे माफी मंगवाई गई. हाल के दिनों में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई बढ़ गई थी. इस कार्रवाई से मेडिकल छात्रों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया. ताकि आगे ऐसी कोई घटना न हो. जीविका दीदी की रसोई अब सुरक्षित रहेगी. प्रशासन ने सभी को चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर सख्ती बरती जाएगी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah newsBettiah GMCH

Trending news

Bettiah news
बेतिया GMCH में जीविका दीदियों पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
सड़क में गड्ढा दिखे तो मोबाइल से स्कैन कर भेजें शिकायत, विभाग तुरंत करेगा कार्रवाई
Shrawon Kumar
मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा मजदूरों को तीन दिन के अंदर काम देने का दिया सख्त आदेश
nitin Nabin
नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र, कहा- जनता के मनोभावों को पढ़िए
Bagaha News
Bagaha News: शक में अंधे पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 15 किमी दूर फेंका शव
Gaya News
नीरा से बनी मिठाई, बोधगया की जीविका दीदी पुष्पलता ने तैयार किया ये प्रोडक्ट
nitin Nabin
'नितिन नबीन का पटना आगमन ऐतिहासिक क्षण', जयराम विप्लव ने आगे कही यह बात
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
कैसे होता है राज्यसभा चुनाव, कौन करता है वोट और क्यों फंस सकती है बिहार की 5वीं सीट?
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट