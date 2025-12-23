बेतिया GMCH में जीविका दीदियों पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हमला मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, चार इंटर्न सस्पेंड

बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है. कल शाम जीएमसीएच अस्पताल में जीविका दीदियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. अब अस्पताल प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई की है. चार इंटर्न छात्रों को निलंबित कर दिया गया है. उनके छात्रावास को खाली करा लिया गया है और अस्पताल के कामों से अलग कर दिया गया है. जीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती और अन्य अधिकारियों ने आपात बैठक बुलाकर यह फैसला लिया. अब जीविका दीदी की रसोई में किसी भी इंटर्न या जूनियर डॉक्टर के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

दरअसल कल देर शाम जूनियर डॉक्टरों ने जीएमसीएच में चल रही जीविका दीदी की रसोई में हंगामा किया. खाने को लेकर विवाद हुआ था. जूनियर डॉक्टरों और कुछ कर्मचारियों ने जीविका दीदियों पर हाथ उठाया और गाली गलौज भी की. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. झड़प के दौरान करीब आधा दर्जन जीविका दीदियां घायल हो गईं जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. रसोई के अन्य स्टाफ को भी चोटें आईं. जीविका दीदियों ने बताया कि जूनियर डॉक्टर रसोई में आकर खाना खा रहे थे. उन्होंने दही और आमलेट मंगाया. ऑर्डर तैयार होने के बाद दही देने से मना कर दिया. इसी पर बहस शुरू हो गई.

बहस के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने जीविका दीदियों से बदतमीजी की. गाली-गलौज किया. फिर अचानक 50 से 60 जूनियर डॉक्टरों की भीड़ इकट्ठा हो गई. उन्होंने रसोई पर हमला कर दिया. जीविका दीदियों को बुरी तरह पीटा. उनके गहने और मंगलसूत्र तक तोड़ डाले. मारपीट के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. जीविका दीदियों ने रसोई बंद कर दी. घायल दीदियों को तुरंत इलाज के लिए भर्ती किया गया. इस घटना से पूरे अस्पताल में तनाव फैल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा मजदूरों को तीन दिन के अंदर काम देने का दिया सख्त आदेश

इस मामले में जीएमसीएच प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. चार मुख्य इंटर्न छात्रों को सस्पेंड किया. उनसे माफी मंगवाई गई. हाल के दिनों में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई बढ़ गई थी. इस कार्रवाई से मेडिकल छात्रों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया. ताकि आगे ऐसी कोई घटना न हो. जीविका दीदी की रसोई अब सुरक्षित रहेगी. प्रशासन ने सभी को चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर सख्ती बरती जाएगी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी