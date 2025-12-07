Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बेतिया में लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, शशांक पांडे सहित चार गिरफ्तार

बेतिया में लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधियों ने किसान जीशान जुल्फेकार के फार्महाउस पर हमला कर दिया. शशांक पांडे ने फार्महाउस में घुसकर तोड़फोड़ की और जुल्फेकार को पिस्टल की नोक पर धमकी दी कि फार्महाउस उसके नाम कर दिया जाए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शशांक पांडे और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 11:26 PM IST

जय प्रकाश सिंह, एसडीपीओ
बेतिया से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कुख्यात लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधियों ने किसान जीशान जुल्फेकार के फार्महाउस पर हमला कर दिया. आरोप है कि शशांक पांडे, जो बिश्नोई गैंग का करीबी माना जाता है, अपने साथियों के साथ फार्महाउस में घुसा और दीवारों को तोड़ते हुए तोड़फोड़ की. इसी दौरान उसने जीशान जुल्फेकार की कनपटी पर पिस्टल रखकर धमकी दी कि रंगदारी के तौर पर फार्महाउस उसके नाम कर दिया जाए.

घटना मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के चिउटाहा गांव की है. पुलिस के अनुसार, शशांक पांडे और उसके साथियों ने फार्महाउस में तोड़फोड़ के साथ लूटपाट और आगजनी भी की. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था. पीड़ित किसान ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और मामला दर्ज कराया.

शिकायत मिलते ही बेतिया पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की. एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी और लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शशांक पांडे समेत उसके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी को जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि वारदात को पहले से प्लान कर अंजाम दिया गया था.

शशांक पांडे बेतिया के मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के चिउटाहा गांव का रहने वाला है और लंबे समय से बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है. वह पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था. कुछ समय पहले सिकटा विधानसभा से जनशक्ति जनता दल की ओर से उसे उम्मीदवार भी बनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी. तब उसने खुद भी बिश्नोई गैंग से जुड़ाव की बात स्वीकार की थी.

पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस वारदात में और कौन-कौन शामिल थे. शशांक और उसके साथियों के फोन और नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों का कहना है कि गैंग की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

