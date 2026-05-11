बेतिया को बड़ी सौगात, एक करोड़ सात लाख की लागत से डबल लेन बनेगी कमलनाथ नगर रोड

बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने घोषणा की है कि बहुप्रतीक्षित कमलनाथ नगर-सुप्रिया रोड का निर्माण कार्य एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा. 1.07 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह डबल लेन पीसीसी सड़क और आरसीसी नाला जलजमाव की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा.
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बेतिया के कमलनाथ नगर के निवासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है. सालों से जर्जर और बदहाल पड़ी कमलनाथ नगर से सुप्रिया रोड अब चकाचक होने वाली है. इस सड़क के बनने का इंतजार लोग पिछले कई दशकों से कर रहे थे, जो अब जाकर पूरा होने वाला है.
बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने इस बड़ी विकास योजना की जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि इस सड़क को बनाने के लिए कुल 1.07 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है. यह सड़क कोई साधारण सड़क नहीं होगी, बल्कि इसे डबल लेन पीसीसी बनाया जाएगा. सड़क के साथ-साथ पानी की निकासी के लिए 'आरसीसी नाला' भी बनाया जाएगा, ताकि बारिश का पानी सड़क पर जमा न हो. इस पूरी योजना की जिम्मेदारी बुडको के माध्यम से भीष्म कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को दी गई है.
महापौर ने बताया कि यह सड़क संत तेरेसा रोड से शुरू होकर एनएच-727 मेन रोड तक जाएगी. सबसे अच्छी बात यह है कि इसका काम अगले एक सप्ताह के भीतर ही शुरू कर दिया जाएगा. निर्माण एजेंसी ने जगह का मुआयना कर लिया है और उन्होंने नगर निगम से अनुरोध किया है कि सड़क के किनारे से अतिक्रमण को हटा लिया जाए ताकि काम में कोई रुकावट न आए. महापौर ने यह भी कहा कि कोशिश रहेगी कि बरसात का मौसम पूरी तरह शुरू होने से पहले ही मुख्य काम पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को कीचड़ से राहत मिले.
कमलनाथ नगर इलाका हमेशा से जलजमाव यानी पानी भरने की समस्या के लिए चर्चा में रहा है. यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश में भी यह सड़क किसी तालाब जैसी दिखने लगती है. स्कूल जाने वाले बच्चों, दुकानदारों और आने-जाने वाले लोगों को गंदे और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता था. कई बार तो नाले का गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक घुस जाता था. महापौर ने लोगों से अपील की है कि वे नाले और सड़क की सरकारी जमीन को खुद ही खाली कर दें, ताकि प्रशासन को कड़ाई न करनी पड़े और जल निकासी की व्यवस्था को हमेशा के लिए बेहतर बनाया जा सके.
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यह सड़क बेतिया नगर के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है, लेकिन देख-रेख के अभाव में यह सालों से जर्जर थी. अब जब एक करोड़ से ज्यादा की राशि से इसका नवनिर्माण होने जा रहा है, तो स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है. निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब बस मशीनों के गरजने और सड़क बनने का इंतजार है. यह प्रोजेक्ट न केवल आने-जाने को आसान बनाएगा बल्कि पूरे इलाके की सूरत भी बदल देगा.