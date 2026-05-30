रामनगर CHC में बड़ा घोटाला: ₹2 की OPD पर्ची के लिए मरीजों से वसूले ₹5, औचक निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री नंदकिशोर राम भड़के

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में स्थित रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में मरीजों से अवैध वसूली और कुव्यवस्था से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बिहार सरकार में मंत्री और रामनगर के विधायक नंदकिशोर राम ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया, जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. मंत्री के निरीक्षण के नतीजों ने सरकार को भी हैरान कर दिया. CHC रामनगर के प्रभारी और स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा की गई भारी अनियमितताओं और मनमानियों से नाराज होकर मंत्री ने तुरंत जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को फोन करके तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

दरअसल, बिहार की सम्राट सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम द्वारा किए गए इस निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है. यहीं वजह है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक पर गाज गिरना तय माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि CHC रामनगर में कर्मियों द्वारा अवैध वित्तीय गतिविधियों में लिप्त हैं. विशेष रूप से जहां OPD स्लिप के लिए आधिकारिक सरकारी शुल्क ₹2 तय है, वहीं यह खुलासा हुआ है कि अस्पताल में मरीजों से 5 रुपए वसूले जा रहे हैं. जब मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने इस मामले की शिकायत सीधे मंत्री से की, तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए.

यही वजह है कि मंत्री ने अब कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया है कि सुधारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ व्यवस्था में व्यापक सुधार भी किए जाएंगे. इसके अलावा, रामनगर के सबसे बड़े अस्पताल के वार्डों में साफ-सफाई और स्वच्छता की भारी कमी देखी गई. मरीजों के बिस्तर ऐसी चादरों से ढके पाए गए जो सालों पुरानी थीं. वहीं, शौचालयों की हालत बेहद दयनीय और गंदी दिखाई दी. अस्पताल की इस खस्ताहाल स्थिति को देखकर मंत्री काफी नाराज हुए. उन्होंने मौके पर ही CHC प्रभारी डॉ. डी.एस. आर्य और स्वास्थ्य प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई.

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निरीक्षण के दौरान मंत्री ने टिप्पणी की कि रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब है. गरीब मरीजों से अवैध वसूली किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. CHC प्रभारी और स्वास्थ्य प्रबंधक के दुर्व्यवहार की जितनी भी निंदा की जाए, कम है. बता दें कि मंत्री नंदकिशोर राम ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस पूरे मामले पर तत्काल एक रिपोर्ट सौंपें और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. इसके अलावा, उन्होंने अस्पताल के भीतर की जर्जर हालत और खराब हो चुकी व्यवस्थाओं को तत्काल ठीक करने के निर्देश भी जारी किए हैं.