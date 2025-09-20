पश्चिम चंपारण में धान अधिप्राप्ति में बड़ा घोटाला, डीएम की कार्रवाई से मचा हड़कंप

West Champaran: बिहार के पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों पर कहर बरप रहा है. एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज हो गई. कई की गिरफ्तारियां भी हुई हैं. ये वो पैक्स अध्यक्ष हैं, जो धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी किए है. हजारों क्विंटल से अधिक धान का गबन किए है. डीएम धर्मेंद्र कुमार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर सख्ती से काम कर रहे है, जिससे जिला में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन ने तीन और पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिससे जिला में हड़कंप मच गया है.

1. महुई पैक्स अध्यक्ष अरविंद साह और प्रबंधक राजवंशी प्रसाद के विरुद्ध मटियरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा 2165 क्विंटल धान का गबन किया गया है. लगभग 5033626 पचास लाख तैतीस हजार का गबन किया गया है. डीएम धर्मेंद्र कुमार की कार्यवाही से धान गबन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

2. परसौनी पैक्स अध्यक्ष बालेश्वर खतइत और प्रबंधक सोनू कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इनलोगों ने 1352 क्विंटल धान गबन किया है. लगभग 3155025 इकतीस लाख पचपन हजार रुपया का धान गबन हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. कटार पैक्स अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी और प्रबंधक सुनील तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. इनलोगों ने 1307 क्विंटल धान का गबन किया है, लगभग 3038775 तीस लाख अड़तीस हजार रुपया का धान गबन किया गया है.

यह भी पढ़ें: Bagaha News: नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, जोखिम में ग्रामीणों की जान

बेतिया डीएम धर्मेंद्र कुमार के इस कार्यवाही से जिला में पैक्स अध्यक्षों में हड़कंप मच गया है. ये तीन पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधकों ने करीब एक करोड़ दस लाख से अधिक धान अधिप्राप्ति में गबन किया है. धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी करने वाले पैक्स अध्यक्षों को डीएम धर्मेंद्र कुमार ने चेतावनी दिया है कि धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की अनियमितता लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी. कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नियमों का उलंघन करेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!