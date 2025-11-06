Advertisement
वाल्मीकिनगर में मनोज तिवारी का रोड शो, रिंकू सिंह के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब

वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट पर गुरुवार को दिल्ली के बीजेपी सांसद और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने जेडीयू प्रत्याशी रिंकू सिंह के समर्थन में शानदार रोड शो किया. इस मौके पर हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े. मनोज तिवारी ने जनता से अपील की कि रिंकू सिंह को जिताकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाएं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:54 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अब अपने चरम पर पहुंच चुका है. गुरुवार को वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट पर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिल्ली के बीजेपी सांसद और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी पहुंचे. वे यहां जेडीयू प्रत्याशी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के समर्थन में रोड शो करने आए थे. वाल्मीकिनगर पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और बुके से उनका भव्य स्वागत किया.

मनोज तिवारी को दोपहर 12 बजे तक पहुंचना था, लेकिन तकनीकी कारणों से वे कुछ घंटे देरी से वाल्मीकिनगर पहुंचे. इसके बावजूद कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, लोग “मोदी-नीतीश जिंदाबाद” और “एनडीए जीत निश्चित है” जैसे नारे लगाने लगे. मनोज तिवारी ने भी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन किया और कहा कि यह चुनाव बिहार के विकास की दिशा तय करेगा.

मनोज तिवारी ने रिंकू सिंह के समर्थन में वाल्मीकिनगर से नौरंगिया, मदनपुर और सेमरा बरवल तक रोड शो किया. उन्होंने रास्ते में रुककर आम जनता से मुलाकात की और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की. तिवारी ने कहा कि रिंकू सिंह ने अपने क्षेत्र में विकास की एक मिसाल कायम की है और जनता उन्हें फिर से मौका देना चाहती है.

वाल्मीकिनगर के हवाई अड्डा चौक से शुरू हुआ यह रोड शो टंकी बाजार, तीन आरडी पुल चौक, गोल चौक, लक्ष्मीपुर और चंपापुर बाजार से होते हुए हरनाटांड और सेमरा तक पहुंचा. पूरे रास्ते में सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही. लोग छतों और दुकानों से मनोज तिवारी को देखने के लिए जुटे. रोड शो में गाड़ियों का लंबा काफिला देखने लायक था.

रोड शो के बाद मनोज तिवारी का काफिला वापसी के दौरान नौरंगिया और भेडिहारी से होते हुए फिर वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा पहुंचा. इन इलाकों में भी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. जगह-जगह फूल-मालाओं से मनोज तिवारी और रिंकू सिंह का अभिनंदन किया गया.

इससे एक दिन पहले कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने हरनाटांड में महागठबंधन के समर्थन में जनसभा की थी. उसके अगले ही दिन मनोज तिवारी का रोड शो एनडीए की ओर से जवाबी प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. दोनों दलों के प्रचार से वाल्मीकिनगर की चुनावी फिजा अब पूरी तरह गर्म हो चुकी है.

धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह दूसरी बार जेडीयू प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं. 2015 में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस सीट से जीते थे और 2020 में जेडीयू की टिकट पर 20 हजार वोटों के अंतर से फिर विजयी हुए. इस बार वे अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखकर समर्थन मांग रहे हैं.

रोड शो के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बने ताकि राज्य में विकास की गति बनी रहे. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने तरक्की की है और रिंकू सिंह जैसे जनप्रतिनिधि इस विकास को आगे बढ़ा रहे हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

