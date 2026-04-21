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वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भीषण आग, धू-धू कर जला जंगल, वन्य जीवों पर मंडराया खतरा

बिहार के बगहा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है. मदनपुर वन क्षेत्र में तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिससे कई हेक्टेयर जंगल और दुर्लभ पेड़-पौधे जल गए हैं. रेंजर नसीम अहमद अंसारी के नेतृत्व में वन कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और कठिन भौगोलिक बनावट के कारण सफलता नहीं मिल पा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:24 PM IST

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वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भीषण आग
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भीषण आग

बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है. बगहा स्थित इस टाइगर रिजर्व के घने सदाबहार जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई है. आग इतनी भयानक है कि इसकी वजह से जंगल के जीव-जंतुओं में अफरा-तफरी मच गई है. वहीं, शहर के स्टेट बैंक रेलवे ढाला चौक के पास स्थित झाड़ियों में भी आग लगने की खबर मिली है, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं.

बताया जा रहा है कि वीटीआर के मदनपुर वन क्षेत्र में आग ने सबसे ज्यादा विकराल रूप धारण किया है. तेज पछुआ हवाओं के कारण आग करीब आधा दर्जन से अधिक जगहों पर तेजी से फैल रही है. आग की चपेट में आने से कई हेक्टेयर सदाबहार जंगल जलकर राख हो गया है. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जंगल की भौगोलिक बनावट काफी कठिन और जटिल है, जिसकी वजह से वन विभाग की टीम को अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है. संसाधनों की कमी भी आग बुझाने की राह में एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है. फिलहाल मदनपुर रेंजर नसीम अहमद अंसारी के नेतृत्व में वन कर्मियों की टीम आग पर काबू पाने की जी-तोड़ कोशिश कर रही है.

इलाके में आज इस गर्मी के मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है. भीषण गर्मी और चलती लू के बीच पछुआ हवाओं ने आग में घी डालने का काम किया है. जंगल के कई हिस्से धू-धू कर जल रहे हैं, जिससे वन्य जीवों के साथ-साथ दुर्लभ पेड़-पौधों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है. आग के कारण जंगल का तापमान बढ़ गया है, जिससे जानवरों का सुरक्षित रहना मुश्किल हो रहा है. वन विभाग इस बात से चिंतित है कि अगर आग जल्द नहीं बुझी, तो यह अनमोल प्राकृतिक संपदा को पूरी तरह नष्ट कर सकती है.

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जंगल में लगी इस आग के पीछे असामाजिक तत्वों या मवेशी चराने वालों की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. अक्सर देखा जाता है कि नए घास उगने के लालच में चरवाहे सूखी झाड़ियों में आग लगा देते हैं. आशंका है कि किसी ने बीड़ी या सिगरेट पीने के बाद माचिस की जलती तीली फेंक दी होगी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ. फिलहाल फायर वाचर टीम अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल के भीतर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन गर्मी और कठिन रास्तों की वजह से उनके पसीने छूट रहे हैं.

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