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बगहा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, एक दर्जन घर जलकर राख, कई मवेशियों की मौत

पश्चिम चंपारण के बगहा-1 प्रखंड अंतर्गत रायबारी महुआवा गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई. तेज पछुआ हवाओं ने आग की तीव्रता को बढ़ा दिया, जिससे वार्ड नंबर 6 के करीब एक दर्जन घर जलकर राख हो गए. इस घटना में लाखों की संपत्ति के साथ कई मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई है. दमकल विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 21, 2026, 03:06 PM IST

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बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलकर राख हुए एक दर्जन आशियाने
बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलकर राख हुए एक दर्जन आशियाने

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से एक घटना सामने आई है. यहां बगहा-1 प्रखंड के रायबारी महुआवा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लग जाने से भारी तबाही हुई है. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस भीषण आग ने देखते ही देखते करीब एक दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भयावह थी कि परिवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उनकी आंखों के सामने ही उनकी जीवन भर की कमाई राख के ढेर में बदल गई. इस हादसे में लाखों रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

इस अग्निकांड के विकराल होने के पीछे मौसम का बड़ा हाथ रहा. दरअसल, इलाके में चल रही तेज पछुआ हवाओं के कारण आग की लपटें तेजी से एक घर से दूसरे घर तक फैलती चली गईं. जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, हवाओं ने चिंगारी को लपटों में बदल दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के सामने उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुईं. आग ने इतना खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया था कि लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हो गए.

इस दुखद घटना में न केवल संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि कई बेजुबान जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी. घरों में बंधे हुए मवेशी आग की चपेट में आने के कारण बुरी तरह जल गए. गांव के लोगों के लिए यह एक बड़ा भावनात्मक और आर्थिक आघात है, क्योंकि खेती-किसानी वाले इस क्षेत्र में मवेशी ही उनकी संपत्ति का मुख्य हिस्सा होते हैं. घरों के अंदर रखा अनाज, कपड़े, जेवर और जरूरी कागजात सब कुछ जलकर खाक हो गया है.

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घटना की जानकारी मिलते ही चौतरवा थानाध्यक्ष शुभम कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया. दमकल की गाड़ियों और स्थानीय ग्रामीणों के साझा प्रयास से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवारों के बीच तुरंत सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है. थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. हालांकि, जर्जर बिजली के तारों को लेकर अब भी ग्रामीणों के बीच डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

इनपुट- इमरान अजीज

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