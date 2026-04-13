बगहा के दोन क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, लाखों की लागत से बना सोलर प्लांट जलकर हुआ राख

बिहार के बगहा स्थित दोन क्षेत्र से एक अत्यंत दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है. रामनगर प्रखंड के एक सुदूरवर्ती गांव में स्थित सोलर प्लांट भीषण आग की चपेट में आ गया, जिससे लाखों रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गई. इस घटना ने पूरे इलाके को एक बार फिर अंधेरे के साये में धकेल दिया है.

घटना रामनगर प्रखंड के बनकटवा पंचायत स्थित बेलाटांडी दोन इलाके की है. यहाँ स्थापित सोलर प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरा प्लांट धू-धू कर जलने लगा. आग की लपटें इतनी ऊंची और भयावह थीं कि स्थानीय ग्रामीण चाहकर भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. इस मंजर को देखकर पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटों के सामने सब बेअसर रहा. अंत में जेनरेटर के माध्यम से वाटर पंप चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों की लागत वाला यह प्लांट राख के ढेर में तब्दील हो चुका था.

यह घटना जिस बेलाटांडी दोन इलाके में हुई है, वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के घने जंगलों के बीच स्थित है. यह क्षेत्र पहाड़ी नदियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से घिरा हुआ है, जो इसे बेहद दुर्गम बनाता है. इसी भौगोलिक स्थिति के कारण सूचना मिलने के बावजूद दमकल की टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी. आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस दोन क्षेत्र में न तो पक्की सड़कें हैं और न ही बिजली की सप्लाई. ऐसे में दमकल की गाड़ियों का वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था.

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आग लगने की इस घटना को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है. सरपंच प्रतिनिधि दीपक पावे ने जानकारी दी कि सोलर प्लांट के संचालक और कर्मी अक्सर मौके से गायब रहते थे. उनकी इस लापरवाही और अनदेखी को ही आग लगने की मुख्य वजह माना जा रहा है. गौरतलब है कि इस पिछड़े इलाके में अभी तक सरकारी बिजली नहीं पहुंची है, ऐसे में यह सोलर प्लांट ही रोशनी का एकमात्र जरिया था. अब इसके जल जाने से कई गांवों में फिर से अंधेरा पसर गया है. जनप्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन से इस मामले की जांच करने और जल्द से जल्द नया सोलर प्लांट लगाने की गुहार लगाई है.