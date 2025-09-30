Sanjay Jaiswal Vs Garima Devi Sikaria: पेट्रोल पंप बदलने से नगर निगम के खर्च में 10-15 लाख/माह की बचत: गरिमा

पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर नगर निगम की सशक्त समिति के सदस्यों पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी का मेयर ने जवाब दिया है. मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सांसद से अपनी धमकी पर पुनर्विचार करने की अपील की है. सांसद की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन अवर सचिव मनोज कुमार की रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोल पंप बदलने की कार्रवाई को मेयर ने पूर्णतया निराधार बताया है.

मेयर ने बताया कि डीजल चोरी के मामले में तत्कालीन अवर सचिव मनोज कुमार की रिपोर्ट का उल्लेख तक उस समय की किसी भी प्रोसीडिंग्स में नहीं है. सच्चाई यह है कि सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड ने तुलनात्मक रिपोर्ट देखने के बाद पाया है कि छावनी पेट्रोल पंप के वर्ष 2024 के फरवरी से मई माह तक के बिल और उसी अवधि में बदले गए पेट्रोल पंप (जिसमें से एक पेट्रोल पंप जो कम दूरी और वार्डों की सुविधा के आधार पर सांसद के एक रिश्तेदार का ही है) के 2025 के बिल में मासिक 10 से 15 लाख रुपए की कमी पाई गई है.

गरिमा देवी सिकारिया का कहना है कि सांसद को भी नगर निगम की जनता का मत प्राप्त हुआ है और इस नाते जनता जनार्दन के सुख सुविधा के जिम्मेदार वे भी है. मेयर ने तत्कालीन नगर आयुक्त शंभू कुमार के कार्यकाल में करोड़ों रुपयों का खुलमखुल्ला भ्रष्ट्राचार की वर्षों से लंबित जांच को अपने प्रभाव का उपयोग कर सफल बनाने की गुहार लगाई है. उन्होंने बताया कि नगर निगम की खराब पड़ी पोकलेन मशीन में रोज 30 से 35 लीटर, जेट मशीन में रोज 30 लीटर, सफाई कार्य में लगे ट्रैक्टरों में रोज 50-50 लीटर डीजल डालने जैसे दर्जनों वाहनों में ईंधन भराए जाने को दिखाए जाने के बाद पेट्रोल पंप को बदलने का निर्णय बहुमत के आधार पर सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड ने लिया था.

सिकारिया ने बताया कि हमारा निजी ड्राइवर दारा सिंह द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी पाथेय के प्रोपराइटर से 30 से 40 हजार रुपये लेने के आरोपों के बाद उसे जिम्मेदारी से हटा दिया गया है. साथ ही सिकारिया ने विरोधियों की घटिया सोच और मानसिकता की बात करते हुए कहा, करीब दो साल पहले सरकार की ओर से मेयर के लिए उपयुक्त गाड़ी और ईंधन की अनुमति दी गई थी. तब से अब तक औसतन 70 से 80 हजार प्रतिमाह की राशि बिल बनाकर या भाड़े की गाड़ी लेकर वे नगर निगम से ले सकती थीं, लेकिन जनसेवा के हित में अपने और पूरे परिवार की सहमति के आधार पर मैंने ऐसा नहीं किया. ऐसा करके मैंने नगर निगम के सरकारी कोष में 10 से 15 लाख तक की बचत का योगदान दिया है. फिर भी पाथेय के अधिकारी द्वारा मुझे और मेरे पति रोहित कुमार सिकारिया के बेदाग चरित्र पर कीचड़ उछालने का कानूनी तरीके से मैं जल्दी ही हिसाब करूंगी.

