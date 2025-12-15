महापौर गरिमा देवी सिकारिया का तोहफा, बेतिया राज ड्योढ़ी की बदहाल सड़क अब 6 महीने में चमकेगी

Bettiah Raj Dyodhi: बेतिया राज के मुख्यालय और नगर निगम क्षेत्र के हृदय स्थल कहे जाने वाले राज ड्योढ़ी रोड का 97.37 लाख से नव निर्माण होगा. इसका ऐलान महापौर गरिमा देवी सिकारिया किया. उन्होंने कहा कि कभी बेतिया राज दरबार के मुख्यालय और आज भी नगर निगम क्षेत्र के हृदय स्थल कहे जाने वाले बेतिया राज ड्योढ़ी (Bettiah Raj Dyodhi Road) परिसर के वर्षों से बदहाल और जर्जर रोड का डबल लेन पीसीसी रोड के रूप में नव निर्माण के लिए 97,37,682 की लागत वाली मेरी महत्वाकांक्षी योजना को मिली स्वीकृति के आधार पर निविदा जारी कर दी गई है.

भवानी मंडप होते राज कचहरी के कार्यालय तक

बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया (Mayor Garima Devi Sikaria) ने बताया कि विहित प्रावधानों के तहत संबंधित निविदा का निष्पादन 26 दिसंबर 2025 तक में किया जाना निर्धारित किया गया है. महापौर सिकारिया ने इसकी स्वीकृत योजना का प्रारूप स्पष्ट करते हुए बताया कि जोड़ा शिवालय मंदिर के समीप राज ड्योढ़ी परिसर के पूर्वी द्वार से भवानी मंडप होते राज कचहरी के कार्यालय तक है.

दक्षिणी द्वार से टेंपो स्टैंड के समीप पुल तक

गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि बेतिया राज ड्योढ़ी परिसर के दक्षिणी द्वार से टेंपो स्टैंड के समीप पुल तक की जर्जर और खस्ताहाल पड़ी. इस मेन रोड को नई डबल लेन पीसीसी रोड के रूप में तैयार करने की इस योजना से नगर के हॉस्पिटल रोड, महिला कॉलेज, सर्वोदय मध्य विद्यालय अन्य तक आना जाना सुविधा जनक हो जाएगा.

बदहाल सड़क अब 6 महीने में चमकेगी

इसके साथ ही महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि जल्द ही बेतिया राज ड्योढ़ी के उत्तरी गेट से बेतिया राज कचहरी कार्यालय (Bettiah Raj Kachari Office) और दक्षिणी गेट तक के रोड की भी निविदा जारी की जाएगी. साथ ही महापौर (Mayor Garima Devi Sikaria) ने कहा कि अबकी बार स्वीकृत योजना के लिए निर्माण एजेंसी का चयन नियम संगत तरीके से आगामी 26 दिसंबर तक हो जाने के बाद अगले 6 महीने में इस रोड निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है.

