चंपारण की इस महिला को देखकर किंग कोबरा भी हो जाता है नतमस्तक! जानिए बिहार की स्नेक वुमन के बारे में

Bagaha News: भारत-नेपाल बॉर्डर के पास वाल्मीकिनगर से सटे गांव बिसहां गाछी टोला में जानकी देवी उर्फ जानकी दीदी रहती हैं. इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें देखकर खतरनाक और जहरीले विषधर सांप भी ठहर जाते हैं. यही नहीं, मामूली दुःख-तकलीफ, मोच या चोट समेत गर्भवती महिलाओं के पेट में उल्टा बच्चा सीधा क़र नॉर्मल डिलीवरी करवाने में भी जानकी देवी को महारत हासिल है. इसलिए इन्हें लोग जानकी दीदी भी कहते हैं. दरअसल, जानकी देवी पढ़ी-लिखी नहीं हैं फिर भी कई ख़ास गुणों को लेकर खासी चर्चित हैं. जानकी देवी के चलते ही उनका गांव बिसहां गाछी टोला पिछले कुछ समय से मशहूर हो चुका है.

पलक झपकते ही जहरीले सांप को काबू करने की कला ने जानकी देवी को नई पहचान दी है. वन्य जीवों खासकर जहरीले सांप के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी मदद मिलती है. इसके साथ ही जानकी देवी की मौजूदगी उनकी हिफाजत भी करवा देती है. अब तक वह हजारों सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू करवा चुकी हैं. जानकी देवी कहती हैं कि उन्हें यह जो महारत हासिल है, वो जन्मजात है.

चाहे कोबरा हों या फिर करैत... या फिर किंग कोबरा ही क्यों न हो, जानकी देवी को देख सांप खुद ब खुद ठिठक जाते हैं और वो आसानी से सांपों को अपने काबू में कर लेती हैं. कई बार रेस्क्यू के दौरान सांप उन्हें काट चुके हैं, लेकिन उनका विष भी जानकी देवी पर बेअसर रहता है. जानकी देवी के दो बेटों में एक की कोराना काल में सड़क हादसे में मौत हो गई.

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जानकी देवी बताती हैं कि करीब 12 वर्ष की उम्र से ही सांप पकड़ रही हैं. अब तक हजारों सांप पकड़कर VTR में वन विभाग को दिया है या फिर खुद ही सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है. इनमें कोबरा, किंग कोबरा, अजगर और करैत या कोई भी सांप हो, इन्हें देखकर रुक जाता है और फिर इनके इर्द-गिर्द आकर घूमने लगता है।

जानकी देवी का दावा है कि डिस्कवरी चैनल से उन्हें जॉब का ऑफर मिल चुका है. सांपों को पकड़ने की इस खासियत की चर्चा पूरे इलाके के साथ-साथ डिस्कवरी चैनल वालों तक जा पहुंची थी और उनकी इस खूबी को देखते हुए डिस्कवरी चैनल से करीब 10 साल पहले उन्हें जॉब का ऑफर भी मिला था. हालांकि उन्होंने अपने पति के कहने पर जॉब का ऑफर ठुकरा दिया था.

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वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के कर्मचारी बताते हैं कि पहले जब वन विभाग में सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट नहीं थे तो इन्हें ही सांप पकड़ने के लिए बुलाया जाता था. अब तो दूर-दराज से लोग सांप पकड़ने के लिए इन्हें बुलाने घर आते हैं. स्थानीय रिंकू देवी, तजमुन ख़ातून बताती हैं कभी-कभार दीदी खुद साइकिल चलाकर लोगों तक जाती हैं. एक बार दीदी ने विशालकाय किंग कोबरा को पकड़ा और हाल ही में मेरे घर भी एक गेंहुअन (ब्लैक कोबरा) निकला था तो मैंने दीदी को बुलाया और उन्होंने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया था.

सबसे बड़ी बात यह है कि जानकी देवी अपने हुनर का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं करती हैं. वो सांप पकड़ने या नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए कोई फीस नहीं लेती हैं. अपने हुनर का उपयोग विशुद्ध रूप से समाजसेवा के लिए करती हैं. यही वजह है की इनकी प्रसिद्धि वाल्मीकिनगर से लेकर बगहा और आसपास के इलाकों तक पहुंच चुकी है. सारे लोग इन्हें जानकी दीदी के नाम से पुकारते हैं जो अपने ख़ास ईश्वरीय देन की कला से मशहूर हैं.