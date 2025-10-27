बगहा में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद, पांच अपराधी गिरफ्तार

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गंडक दियारा क्षेत्र में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है और पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से पिस्टल, देशी कट्टा, राइफल, बंदूक, जिंदा कारतूस और हथियार निर्माण की सामग्री जब्त की है.

इस अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने किया. उनके निर्देश पर धनहा, भितहा, चौतरवा और भैरोगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की. पुलिस निरीक्षक रमाकांत तिवारी, धनहा थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह और भितहा थानाध्यक्ष अभिलाष कुमार के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई हुई. एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों थाना क्षेत्रों से हथियारों की बरामदगी के साथ पांच अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

धनहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिस्टल, चार देशी कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. वहीं भितहा थाना क्षेत्र से एक देशी कट्टा, तीन अर्धनिर्मित हथियार, एक राइफल और कई गोलियां मिली हैं. पुलिस का कहना है कि ये अपराधी चुनाव के दौरान किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी योजना नाकाम हो गई.

गिरफ्तार आरोपियों में दियारा के मुर्गहवा गांव निवासी शंकर शर्मा, दहवा गांव के कृष्णा चौधरी, रूपही गांव के भुआल शर्मा और संजय शर्मा, जबकि तमकुहा गांव के सोनू गुप्ता शामिल हैं. इसके अलावा चौतरवा थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव से विद्याशु राव और भैरोगंज थाना के बांसगांव मंझरिया से सुखदेव राम को भी हथियारों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है.

एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान गंडक दियारा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होना गंभीर मामला था, लेकिन समय रहते पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं, जो लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल थे.

पुलिस ने बताया कि इन सभी के खिलाफ अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उन्हें जेल भेजा गया है. एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार निगरानी और छापेमारी अभियान चला रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हथियार तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

इनपुट- इमरान अजीज

