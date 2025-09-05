Bettiah News: घर में सो रही थी नाबालिग, खेत ले जाकर किया 4 हैवानों ने किया गैंगरेप, जांच में जुटी पुलिस
Bettiah News: घर में सो रही थी नाबालिग, खेत ले जाकर किया 4 हैवानों ने किया गैंगरेप, जांच में जुटी पुलिस

Bettiah News: बेतिया में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. इस मामले में चार हैवानों के शामिल होने की बात कही जा रही है. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:18 PM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर है, जहां एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, चार हैवानों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है. घटना श्रीनगर थाना अंतर्गत एक गांव की है. दो तारीख की रात्रि में घर में सो रही नाबालिग लड़की को चार युवकों ने खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया है. पुलिस की टीम ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर शराब के पैकेट को भी बरामद किया है. शराब के पैकेट के साथ खाली ठंडा बोतल भी मिला है. पांच तारीख को पीड़िता की मां ने थाना में आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें: Madhepura News: दोस्ती की पत्नी से था अवैध संबंध, फिर बुलाया घर और काट डाला गला

दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया गया है. एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया है कि घटना दो सितंबर की रात की है. आज पीड़िता की मां ने आवेदन दिया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, दो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एफएसएल की टीम भी गांव पहुंच जांच में जुट गई है. वहीं महिला थाना पीड़िता से पूछताछ की है. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि घटना दो सितंबर की रात्रि की है.

सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को दो दिन से गांव में पंचायती से दबाने की कोशिश की जा रही थी. हैवानों ने दुष्कर्म की वारदात को पुलिस थाना से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया था, दो दिन तक गांव में पंचायती भी होती रही, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी. आज महिला ने थाना में आवेदन दिया है, तब पुलिस हरकत में आई है. ऐसे में अब बेतिया पुलिस पर सवाल उठता है कि थाना की कुछ ही दूरी पर ही हैवानों ने नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया, तो पुलिस को भनक नहीं लगी. दो दिन तक ऐसे जघन्य अपराध को छुपाने के लिए भी गांव में पंचायती हुई, तो भी पुलिस को भनक नहीं लगी. ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे है. 

नाबालिग लड़की की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है. नाबालिग लड़की के जिस्म पर कई जगह जख्म के निशान भी हैं. हालांकि, एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी दल-बल के साथ गांव में कैंप कर रहे हैं. एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है. घटनास्थल पर खाली शराब की पैकेट और ठंडा का खाली बोतल भी खेत से बरामद हुआ है. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य दो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. इस घटना से इलाके में काफी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है और बलात्कारी जिस घटनास्थल पर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है, वहां से कुछ दूरी पर शराब के खाली पैकेट और ठंडा के खाली बोतल भी बरामद हुआ है और उसके बाद दो दिन तक गांव में पंचायती भी होती रही, पुलिस को भनक तक नहीं लगी. ऐसे में सवाल उठता है कि कहां है बिहार पुलिस का लॉ एंड आर्डर.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

