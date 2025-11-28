Advertisement
Bagaha Crime News: नाबालिग से होता रहा रेप, खड़ा रह सब देखता रहा सहेली का फुफेरा भाई

Bagaha Crime News: बगहा में सहेली की बुआ के घर बर्थडे पार्टी में गई नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. नाबालिग से रेप के मामले में सहेली के फुफेरे भाई नीतीश को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी कमलेश फरार है.

Nov 28, 2025

Bagaha Crime News: नाबालिग से होता रहा रेप, खड़ा रह सब देखता रहा सहेली का फुफेरा भाई
Bagaha Crime News: नाबालिग से होता रहा रेप, खड़ा रह सब देखता रहा सहेली का फुफेरा भाई

Bagaha Crime News: बगहा से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. जहां नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात हुईं है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है. दरअसल नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे नौरंगिया थाना अंतर्गत एक गांव में अपने सहेली की बुआ के घर गई एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई. घटना बीते 26 नवंबर की की बताई जा रही है.

वही, 27 नवम्बर को पुलिस में शिकायत दर्ज होते ही एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नौरंगीया थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने तुरंत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश में खुद थानाध्यक्ष जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि रेप के सम्बन्ध में पीड़िता ने थाने में आवेदन देते हुए बताया है कि मेरे सहेली की फुआ के नाती का जन्मदिन था. जहां मैं और मेरी सहेली 25 नवंबर को गए थे. उस रात वहां रुकने के बाद 26 नवंबर को जब हम अपने घर जाने के लिए तैयार हुए तो मेरी सहेली का फुफेरा भाई नीतीश और उसका दोस्त कमलेश हमें बाइक पर बैठाकर छोड़ने आए. इसी दौरान उन्होंने मुख्य रास्ते से न जाकर नहर का रास्ता पकड़ लिया. जिसके बाद हम दोनों ने इस पर आपत्ति जताई. लेकिन कुछ दूर आगे जाकर कमलेश ने मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया और मेरे साथ दुष्कर्म किया. वही, मेरी सहेली जब इसका विरोध करने लगी तब उसके फुफेरे भाई नीतीश ने उसका मुंह दाब दिया और हाथ बांध दिया. 

पीड़िता ने बताया कि काफी प्रयास के बाद जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो वे हमें वहां छोड़ कर भाग निकले. इस मामले में नौरंगिया थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का GMCH बेतिया में मेडिकल जांच कराया गया. वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिससे पूछताछ की जा रही है और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है. बता दें की नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपियों में से कमलेश मुख्य आरोपी है जबकि नीतीश रेप की घटना में बतौर सहयोगी शामिल रहा है. नीतीश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेजा जाएगा.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

रिपोर्ट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

