Bagaha News: घंटों की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ VTR से निकला 'उत्पाती' बंदर, दहशत में थे ग्रामीण

Bagaha News: खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र से निकले एक उत्पाती बंदर ने इलाके में दहशत फैला दिया था. लिहाजा VTR के मदनपुर रेंजर नसीम अंसारी के नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बंदर(लंगूर) का सफल रेस्क्यू किया. बाद में बंदर को पिंजरे में कैद कर VTR के घने सदाबहार जंगल में छोड़ने ले जाया गया तब जाकर वन विभाग की टीम और आहत ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. लेकिन अभी भी बंदरों का झुंड गांव में डेरा जमाए हुए हैं, जिसके कारण लोग डरे सहमे हुए हैं.

जंगली बंदर ने मचाया आतंक

दरअसल, VTR के मदनपुर वन क्षेत्र के कांटी उपखंड स्थित नया गांव रामपुर में बीते एक सप्ताह से जंगली बंदर ने आतंक मचा रखा था. ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से बंदर अत्यधिक हिंसक हो गया था और राह चलते लोगों को दौड़ा कर उनपर हमला कर रहा था. बताया जा रहा है कि VTR के बंदर के हमले में नया गांव चौहान टोला निवासी चंदन चौधरी, लाल बाबू चौधरी, बाबू नंद यादव, दीपक कुमार, मधु, अनूप कुमार, कमल यादव, ओम प्रकाश चौधरी, मनीष सिंह सहित कई लोग घायल हुए हैं. इनमें 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे भी शामिल हैं.

बंदर का उत्पात ऐसा था की कोई बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, कोई कोचिंग से लौट रहा था, तो कोई खेत में काम पर जा रहा था तो बंदर उनपर हमला कर जख्मी कर रहा था. यहां तक कि अपनी दुकान में मौजूद किराना व्यवसायी अनिल सिंह भी बंदर के हमले का शिकार हो गए.

बंदर का सुरक्षित रेस्क्यू

बंदर के डर से लोगों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था. अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. सभी घायलों ने सरकारी और निजी क्लीनिकों में इलाज कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा एंटी-रेबीज सुई समेत आवश्यक उपचार किया गया. घटना की सूचना मिलते ही शनिवार को मदनपुर रेंजर नसीम अंसारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया और लगातार निगरानी की जाने लगी. इसी बीच शाम होते बंदर पिंजरे में फंस गया और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा.

मामले में VTR के मदनपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अंसारी ने बताया कि बंदर के हमले की सूचना मिलते ही वन कर्मियों की टीम को लगाया गया था. काफी मशक्कत के बाद बंदर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में भीतर छोड़ने ले जाया गया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

