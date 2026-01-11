Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3070584
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: घंटों की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ VTR से निकला 'उत्पाती' बंदर, दहशत में थे ग्रामीण

Bagaha News: बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) अंतर्गत मदनपुर वन क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से एक जंगली बंदर (लंगूर) ने भारी आतंक मचा रखा था, जिसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:43 AM IST

Trending Photos

Bagaha News: घंटों की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ VTR से निकला 'उत्पाती' बंदर, दहशत में थे ग्रामीण
Bagaha News: घंटों की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ VTR से निकला 'उत्पाती' बंदर, दहशत में थे ग्रामीण

Bagaha News: खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र से निकले एक उत्पाती बंदर ने इलाके में दहशत फैला दिया था. लिहाजा VTR के मदनपुर रेंजर नसीम अंसारी के नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बंदर(लंगूर) का सफल रेस्क्यू किया. बाद में बंदर को पिंजरे में कैद कर VTR के घने सदाबहार जंगल में छोड़ने ले जाया गया तब जाकर वन विभाग की टीम और आहत ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. लेकिन अभी भी बंदरों का झुंड गांव में डेरा जमाए हुए हैं, जिसके कारण लोग डरे सहमे हुए हैं. 

जंगली बंदर ने मचाया आतंक
दरअसल, VTR के मदनपुर वन क्षेत्र के कांटी उपखंड स्थित नया गांव रामपुर में बीते एक सप्ताह से जंगली बंदर ने आतंक मचा रखा था. ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से बंदर अत्यधिक हिंसक हो गया था और राह चलते लोगों को दौड़ा कर उनपर हमला कर रहा था. बताया जा रहा है कि VTR के बंदर के हमले में नया गांव चौहान टोला निवासी चंदन चौधरी, लाल बाबू चौधरी, बाबू नंद यादव, दीपक कुमार, मधु, अनूप कुमार, कमल यादव, ओम प्रकाश चौधरी, मनीष सिंह सहित कई लोग घायल हुए हैं. इनमें 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे भी शामिल हैं.

बंदर का उत्पात ऐसा था की कोई बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, कोई कोचिंग से लौट रहा था, तो कोई खेत में काम पर जा रहा था तो बंदर उनपर हमला कर जख्मी कर रहा था. यहां तक कि अपनी दुकान में मौजूद किराना व्यवसायी अनिल सिंह भी बंदर के हमले का शिकार हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

बंदर का सुरक्षित रेस्क्यू
बंदर के डर से लोगों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था. अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. सभी घायलों ने सरकारी और निजी क्लीनिकों में इलाज कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा एंटी-रेबीज सुई समेत आवश्यक उपचार किया गया. घटना की सूचना मिलते ही शनिवार को मदनपुर रेंजर नसीम अंसारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया और लगातार निगरानी की जाने लगी. इसी बीच शाम होते बंदर पिंजरे में फंस गया और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा.

मामले में VTR के मदनपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अंसारी ने बताया कि बंदर के हमले की सूचना मिलते ही वन कर्मियों की टीम को लगाया गया था. काफी मशक्कत के बाद बंदर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में भीतर छोड़ने ले जाया गया है.  

रिपोर्ट: इमरान अजीज

रिपोर्ट: घने कोहरे का कहर! कंटेनर, स्कॉर्पियो और क्रेटा की टक्कर में पिता-बेटी की दर्दनाक मौत

TAGS

Bagaha NewsVTR News

Trending news

Bagaha News
Bagaha News: घंटों की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ VTR से निकला 'उत्पाती' बंदर
Bettiah news
बेतिया निगम में फर्जी FD के जरिए करोड़ों के टेंडर डकारे, मेयर ने किया खुलासा
birth anniversary of Dishom Guru
'...लेकिन टूटते कभी नहीं देखा', 'दिशोम गुरु' के जन्मदिन पर बेटे हेमंत सोरेन का पोस्ट
patna accident news
घने कोहरे का कहर! कंटेनर, स्कॉर्पियो और क्रेटा की टक्कर में पिता-बेटी की दर्दनाक मौत
Bihar Board Matric Exam 2026
मैट्रिक परीक्षा का डर खत्म, राजन श्रीवास्तव ने बताए विज्ञान में टॉप करने के 5 टिप्स!
77th Republic Day
77th Republic Day: गांधी मैदान में परेड रिहर्सल शुरू, 4 जोन में बंटा मैदान
Voter list mapping in Jharkhand
झारखंड में मतदाता सूची मैपिंग 70% पूरी, शहरी इलाकों में तेजी लाने का निर्देश
Lakhisarai Land Cases
काम करो या कार्रवाई झेलो! मंत्री विजय सिन्हा के अल्टीमेटम के बाद एक्टिव हुए अधिकारी
Rajan Ji Maharaj
'मेरा आपकी कृपा से...', जब राजन जी महाराज ने सुनाया ये भजन, झूम उठे भक्त
Nawada Cyber Scam
सावधान! SBI और लोन के नाम पर चल रहा था ठगी का खेल, SP की टीम ने किया पर्दाफाश