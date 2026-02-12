बेतिया: 6 महीने से लापता मासूम फैजान को 'जमीं खा गई या आसमान'? विधानसभा में गूंजा मामला, बेतिया पुलिस पर उठे सवाल

Bettiah Missing Boy Faizan: बिहार के बेतिया में 7 साल के मासूम फैजान की गुमशुदगी अब एक अनसुलझी पहेली बन गई है. 24 जून, 2025 को अपने ही दरवाजे से लापता हुए बच्चे का 6 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर बेतिया पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

1. 10 हजार बनाम 2 लाख का इनाम

लापता फैजान की तलाश में पुलिस और परिजनों के बीच के प्रयासों का अंतर साफ दिखता है:

पुलिस की घोषणा: बेतिया पुलिस ने बच्चे की सूचना देने वाले को मात्र 10 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है, जिसे परिजन 'खानापूर्ति' बता रहे हैं.

परिजनों का दर्द: फैजान के माता-पिता ने अपने लाडले की जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपये का इनाम देने का एलान किया है.

6 महीने का दर्द: मंगरहरी गांव का यह परिवार पिछले 180 दिनों से सोया नहीं है, हर आहट पर उन्हें फैजान के लौटने की उम्मीद होती है.

2. विधानसभा में उठा सवाल, पुलिस बैकफुट पर

विधायक अख्तरुल इमाम द्वारा सदन में आवाज उठाने के बाद बेतिया पुलिस से जवाब तलब किया गया है.

पुलिस का दावा: बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन लगातार बच्चे की बरामदगी का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य हैं.

बड़ा सवाल: जो पुलिस 24 घंटे में बड़े-बड़े कांडों का खुलासा करने का दम भरती है, वह 7 साल के बच्चे को खोजने में 6 महीने से नाकाम क्यों है?

3. 'जमीं खा गई या आसमान' - बेतिया पुलिस को देना होगा जवाब

नरकटियागंज के शिकारपुर थाना अंतर्गत इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं.

क्या पुलिस ने केवल विज्ञापन निकालकर पल्ला झाड़ लिया?

विधानसभा में मामला उठने के बाद क्या अब पुलिस की विशेष टीम (SIT) का गठन होगा?

परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस शुरू से सक्रिय होती, तो आज फैजान उनके पास होता.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

