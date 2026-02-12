Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3107125
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बेतिया: 6 महीने से लापता मासूम फैजान को 'जमीं खा गई या आसमान'? विधानसभा में गूंजा मामला, बेतिया पुलिस पर उठे सवाल

Narkatiaganj News Today: बेतिया में फैजान की गुमशुदगी का मामला बिहार विधानसभा में भी गूंजा. अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर बेतिया पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:46 PM IST

Trending Photos

बेतिया: 6 महीने से लापता मासूम फैजान को 'जमीं खा गई या आसमान'? (File Photo)
बेतिया: 6 महीने से लापता मासूम फैजान को 'जमीं खा गई या आसमान'? (File Photo)

Bettiah Missing Boy Faizan: बिहार के बेतिया में 7 साल के मासूम फैजान की गुमशुदगी अब एक अनसुलझी पहेली बन गई है. 24 जून, 2025 को अपने ही दरवाजे से लापता हुए बच्चे का 6 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर बेतिया पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

1. 10 हजार बनाम 2 लाख का इनाम
लापता फैजान की तलाश में पुलिस और परिजनों के बीच के प्रयासों का अंतर साफ दिखता है:

पुलिस की घोषणा: बेतिया पुलिस ने बच्चे की सूचना देने वाले को मात्र 10 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है, जिसे परिजन 'खानापूर्ति' बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों का दर्द: फैजान के माता-पिता ने अपने लाडले की जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपये का इनाम देने का एलान किया है.

6 महीने का दर्द: मंगरहरी गांव का यह परिवार पिछले 180 दिनों से सोया नहीं है, हर आहट पर उन्हें फैजान के लौटने की उम्मीद होती है.

2. विधानसभा में उठा सवाल, पुलिस बैकफुट पर

विधायक अख्तरुल इमाम द्वारा सदन में आवाज उठाने के बाद बेतिया पुलिस से जवाब तलब किया गया है.

पुलिस का दावा: बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन लगातार बच्चे की बरामदगी का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य हैं.

बड़ा सवाल: जो पुलिस 24 घंटे में बड़े-बड़े कांडों का खुलासा करने का दम भरती है, वह 7 साल के बच्चे को खोजने में 6 महीने से नाकाम क्यों है?

3. 'जमीं खा गई या आसमान' - बेतिया पुलिस को देना होगा जवाब
नरकटियागंज के शिकारपुर थाना अंतर्गत इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं.

क्या पुलिस ने केवल विज्ञापन निकालकर पल्ला झाड़ लिया?

विधानसभा में मामला उठने के बाद क्या अब पुलिस की विशेष टीम (SIT) का गठन होगा?

परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस शुरू से सक्रिय होती, तो आज फैजान उनके पास होता.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: पटना कांड में CBI की बड़ी एंट्री, रेप और हत्या मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच

TAGS

mla akhtarul ImanBettiah news

Trending news

Saharsa news
स्ट्रीट लाइट के नाम पर 'लाखों का खेल': सहरसा मेयर बैन प्रिया की बढ़ेंगी मुश्किलें
Naxal Update
चतरा में माओवादियों ने चिपकाए धमकी भरे पोस्टर, पूर्व आरोपी को गांव छोड़ने की चेतावनी
NEET Student Case
पटना कांड में CBI की बड़ी एंट्री, रेप और हत्या मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच
patna news
पटना कोर्ट में पेश हुए सांसद पप्पू यादव, 2 पुराने केसों में बढ़ी मुश्किलें
Motihari News
अजूबा: 24 किलो चरस कोर्ट पहुंचते ही बनी ईंट; जांच में IO-CO समेत 6 अधिकारी दोषी करार
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव: 'अपनों' की बगावत ने उड़ाई राजनीतिक दलों की नींद
delhi rouse avenue court
लालू-तेजस्वी की बढ़ेंगी मुश्किलें? IRCTC घोटाले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
Jharkhand Nikay Chunav
जेएमएम के मेयर पद के प्रत्याशी सुजीत कुमार ने लांच किया 'वॉर रूम'
Holi 2026
होली-ईद पर बिहार से दिल्ली जाना हुआ आसान: चलेंगी 200 स्पेशल बसें, जानें रूटमैप
Bihar Assembly
बिहार विधानसभा: भूमि सर्वेक्षण दो वर्षों में होगा पूरा, आलू बीज पर 75% अनुदान