सुधरिए... वरना बाहर जाइए! बगहा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देख भड़के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा

Bagaha News: बगहा में वर्षों से बन्द पड़ा अस्पताल देखकर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर भड़क गए. विधायक ने कहा कि हालत सुधार लें और खुद भी सुधर जाएं नहीं तो बाहर का रास्ता देखना होगा.
MLA Surendra Prasad Kushwaha: वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेश सिंह नीरज को कड़ी चेतावनी दी. औचक निरिक्षण में निकले विधायक ने कहा कि लगातार कई स्वास्थ्य केंद्रों से शिकायत मिल रही है कि चिकित्सक नियमित रूप से अस्पताल में नहीं रहते हैं और जो अस्पताल आते भी हैं, वे समय पर नहीं पहुंचते हैं. इतना ही नहीं विधायक ने कहा कि बीते 8 साल पहले बने इस सरकारी अस्पताल को खोला ही नहीं गया, न कभी चिकित्सक आये और न चिकित्सा कर्मी आये. लिहाजा, किसी का दवा इलाज नहीं हुआ.
दरअसल, बगहा 2 प्रखंड के सीधाव अंतर्गत लक्ष्मीपुर सौराहा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है. स्थानीय लोगों ने विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को जानकारी दिया कि उद्घाटन के बाद से यह उप स्वास्थ्य केंद्र अधिकतर समय बंद रहता है. यहां ना तो यहां कोई चिकित्सक उपलब्ध हैं और न ही स्वास्थ्य कर्मी, जिससे लोगों को आज तक किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया है.
जानकारी के बाद वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर भड़क गए और कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विधायक ने जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी है, नहीं तो PHC प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि बगहा 2 प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में लक्ष्मीपुर सौराहा APHC है, जिसमें हमेशा ताला लटका रहता है. इस मुद्दे को लेकर स्थानीय मुखिया समेत ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं, PHC प्रभारी डॉ. राजेश सिंह नीरज ने कहा कि अगर विधायक को दिक्कत है तो जैसा वे कहेंगे सुधार किया जायेगा.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
