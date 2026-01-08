Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3068091
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

सुधरिए... वरना बाहर जाइए! बगहा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देख भड़के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा

Bagaha News: बगहा में वर्षों से बन्द पड़ा अस्पताल देखकर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर भड़क गए. विधायक ने कहा कि हालत सुधार लें और खुद भी सुधर जाएं नहीं तो बाहर का रास्ता देखना होगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:23 PM IST

Trending Photos

बगहा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देख भड़के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा
बगहा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देख भड़के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा

MLA Surendra Prasad Kushwaha: वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेश सिंह नीरज को कड़ी चेतावनी दी. औचक निरिक्षण में निकले विधायक ने कहा कि लगातार कई स्वास्थ्य केंद्रों से शिकायत मिल रही है कि चिकित्सक नियमित रूप से अस्पताल में नहीं रहते हैं और जो अस्पताल आते भी हैं, वे समय पर नहीं पहुंचते हैं. इतना ही नहीं विधायक ने कहा कि बीते 8 साल पहले बने इस सरकारी अस्पताल को खोला ही नहीं गया, न कभी चिकित्सक आये और न चिकित्सा कर्मी आये. लिहाजा, किसी का दवा इलाज नहीं हुआ. 

दरअसल, बगहा 2 प्रखंड के सीधाव अंतर्गत लक्ष्मीपुर सौराहा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है. स्थानीय लोगों ने विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को जानकारी दिया कि उद्घाटन के बाद से यह उप स्वास्थ्य केंद्र अधिकतर समय बंद रहता है. यहां ना तो यहां कोई चिकित्सक उपलब्ध हैं और न ही स्वास्थ्य कर्मी, जिससे लोगों को आज तक किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया है.

जानकारी के बाद वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर भड़क गए और कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विधायक ने जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी है, नहीं तो PHC प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि बगहा 2 प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में लक्ष्मीपुर सौराहा APHC है, जिसमें हमेशा ताला लटका रहता है. इस मुद्दे को लेकर स्थानीय मुखिया समेत ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं, PHC प्रभारी डॉ. राजेश सिंह नीरज ने कहा कि अगर विधायक को दिक्कत है तो जैसा वे कहेंगे सुधार किया जायेगा.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों को दिया तोहफा, 15-20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

TAGS

MLA Surendra Prasad KushwahaBagaha NewsBihar News

Trending news

Tejashwi Yadav
यूरोप के बाद दिल्ली और अब नैनीताल की ठंड का मजा ले रहे तेजस्वी यादव, शादी में नजर आए
Bettiah news
पत्नी ने पति के पास देखा अवैध कट्टा, तो सीधे पुलिस को दी खबर और भिजवा दिया जेल
Nitish government
नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों को दिया तोहफा, 15-20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
Motihari News
8 बजे खुला दरवाजा, 4 बजे भोर में ही पहुंच गई थी ईडी टीम, 11 घंटे से हो रही पूछताछ
Bihar News
बिहार में गुजरात मॉडल की क्यों हो रही चर्चा? यहां जानिए
Shakeel Ahmed Khan
अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दिशा खुद तय करे, जी मीडिया से बोले शकील अहमद खान
Bihar News
Bihar Highway: बिहार के इन 9 जिलों में बनेगा स्टेट हाईवे, जानें कौन-कौन जिले शामिल
Jehanabad news
जहानाबाद में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ फूटा राजद का गुस्सा, पुतला दहन कर जताया विरोध
National Highway 727AA
पटजिरवा से ठकराहां तक लगेंगे कैंप, कागजात साथ लाएं और तुरंत पाएं जमीन का मुआवजा
Election Commission
झारखंड नगर निकाय चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, जल्द बज सकता है चुनावी बिगुल