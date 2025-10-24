मोदी सरकार ने 12,000 ट्रेनें इस डर से नहीं चलाई कि बिहार के युवा BJP और NDA को हरा न दें: प्रशांत किशोर

Bihar Chunav 2025: जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को पश्चिम चंपारण के नौतन विधानसभा और बेतिया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया. इस दौरान प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार से भाजपा को झाड़ू मारकर जनता खदेड़े, क्योंकि यह वही बीजेपी है जिसने दीपावली और छठ महापर्व पर 12,000 ट्रेन चलाने का वादा किया था लेकिन आज बिहार के नौजवानों को देश के कई राज्यों में धक्के खाने पड़ रहे हैं. ट्रेन नहीं चलाया जा रहा है और नौजवानों को बिहार आने से रोका जा रहा है.

पीके ने कहा, यह वही बीजेपी की सरकार है जो गुजरात में एक लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन चला रही है लेकिन बिहार के लोगों के लिए छठ जैसे महापर्व में ट्रेन नहीं चला पा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी यह जानती है कि मजदूरी करने वाले युवा लाचार बिहारी अगर बाहर से आएंगे तो भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे और भाजपा की सरकार चली जाएगी.

उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वह 12,000 ट्रेनें कहां चल रही है. प्रशांत किशोर ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि यह पार्टी बिहार के नौजवानों की दुश्मन है. यह बिहार के लोगों को मजदूर समझते हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस 10 दिनों में बिहार की जनता को यह सोचना होगा कि लालू राबड़ी की सरकार चाहिए या एनडीए की सरकार चाहिए. एक जंगलराज की सरकार थी तो यह भ्रष्टाचारियों और लुटेरों की सरकार है. इन दोनों के विकल्प के रूप में अब जनसुराज पार्टी मैदान में है.

उन्होंने कहा कि जन सुराज केवल प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, यह पूरे बिहार के अवाम की पार्टी है. इसलिए अबकी बार बिहार की जनता सोच समझकर मतदान करे. बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर अबकी बार बिहार की जनता मतदान करे, ताकि अगले छठ में बिहार की जनता को देश के अन्य स्टेशनों पर धक्का नहीं खानी पड़े.