Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3195576
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: बगहा में कुख्यात पुट्टू मिश्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या, बाइक से आए थे 3 हमलावर

Bagaha Crime News: बाइक सवार तीन हमलावरों ने पुट्टू मिश्रा पर करीब दो राउंड फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मौके से कई खोखा बरामद किए हैं. पुट्टू की सरेआम हुईं हत्या करके बदमाशों ने रामनगर पुलिस को चुनौती दिया है.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:46 AM IST

Trending Photos

कुख्यात पुट्टू मिश्रा की हत्या
कुख्यात पुट्टू मिश्रा की हत्या

Criminal Puttu Mishra Murder: पश्चिम चंपारण के बगहा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. यहां फूलकौल इलाके में कुख्यात अपराधी पुट्टू मिश्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी मच गई. बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीन हमलावरों ने पुट्टू मिश्रा पर करीब दो राउंड फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए. 

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं सूचना पर पहुंची प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कई राउंड फायरिंग की बात कही है. हत्या किन वजहों से की गई है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है. खुद SDM चांदनी कुमारी और एसपी निर्मला कुमारी के अलावा SDPO रागिनी कुमारी घटनास्थल से FSL टीम के साथ साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी हैं. विधी व्यवस्था बनाये रखने के लिए देर रात तक इलाके में SDM और SP मौजूद रहे. 

ये भी पढ़ें- पटना के दीदारगंज में मची सनसनी, अज्ञात अपराधियों ने व्यक्ति को गोलियों से भूना

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के मुताबिक, कुख्यात अपराधी संजीव उर्फ पुट्टू मिश्रा एक जमीनी विवाद सुलझाने के बाद स्थानीय चौराहे पर चाय पी रहा था. इसी दौरान बाइक पर तीन हमलावर आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. पुलिस ने मौके से कई खोखा बरामद किए हैं. कुख्यात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमण्डलीय अस्पताल भेजा गया है. 

बता दें की शातिर पुट्टू मिश्रा कई गंभीर आपराधिक मामलों में कई बार जेल जा चुका है और अभी जमानत पर बाहर था. मृतक फखरुद्दीन खान हत्याकांड में नामजद अभियुक्त रहा है. वहीं पुट्टू की सरेआम हुईं हत्या के बाद बेखौफ बदमाशों ने रामनगर पुलिस को चुनौती दिया है.

TAGS

Bagaha NewsWest Champaran news

Trending news

Bagaha News
बगहा में कुख्यात पुट्टू मिश्रा की सरेआम गोली मारकर हत्या, बाइक से आए थे 3 हमलावर
Saharsa news
सहरसाः घरेलू विवाद में महिला ने 5 बच्चों संग खाया जहर, दोनों बेटों की हालत गंभीर
Bihar Mysteries
Bihar Mysteries: साल में एक दिन क्यों खाली हो जाता है है बगाह का पूरा नौरंगिया गांव?
Bihar News
अब बिहार में शूटिंग करना होगा आसान, सरकार ने लॉन्च की खास वेबसाइट
Bihar News
बिहार निबंधन विभाग की ऐतिहासिक सफलता, लक्ष्य से 153 करोड़ ज्यादा राजस्व वसूला
Motihari News
शिक्षा का मंदिर शर्मसार: मोतिहारी में गुरुजी की 'चिकन-शराब' वाली महफिल
Bihar News
हर गांव तक पहुंचेगी पक्की सड़क, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत लक्ष्य तय
Ranchi News
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में रांची की सड़कों पर उतरेगी आधी आबादी, 28 अप्रैल
Jharkhand news
झारखंड कांग्रेस में नई टीम के गठन पर सस्पेंस: आंतरिक खींचतान या चुनावी रणनीति?
Jharkhand news
झारखंड कांग्रेस में नई टीम के गठन पर सस्पेंस: आंतरिक खींचतान या चुनावी रणनीति?