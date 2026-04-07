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मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद बगहा में बड़ी कार्रवाई, ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार

Bagaha News: बिहार के बगहा में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन तकनीक की मदद से अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. रामनगर और बगहा के दियारा क्षेत्रों में चलाए गए इस हाई-टेक अभियान में पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया, 5 तस्करों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में देशी शराब व कच्चा माल जब्त कर नष्ट किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:06 PM IST

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मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद बगहा में बड़ी कार्रवाई, ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार
मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद बगहा में बड़ी कार्रवाई, ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार

Bagaha News: बिहार के बगहा से एक खबर सामने आ रही है, जहां उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की पुलिस ने ड्रोन तकनीक का सहारा लेकर अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है. राज्य में 5 अप्रैल 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से धरातल पर उतारने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. हाल ही में मोतिहारी में हुए जहरीली शराब कांड के बाद विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसके तहत रामनगर और बगहा के चिन्हित इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से निगरानी की गई. इस हाई-टेक तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली सफलता हाथ लगी है, जिससे पूरे इलाके के शराब तस्करों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

इन क्षेत्रों में चल रही मिनी शराब फैक्ट्रियों
उत्पाद थाना पुलिस ने अपनी विशेष कार्रवाई के दौरान जीतपुर बंजरिया, धंगडहिया और दियारा रेता जैसे इलाकों को निशाने पर लिया. इन क्षेत्रों में चल रही मिनी शराब फैक्ट्रियों और अवैध भट्ठियों का पता लगाने के लिए ड्रोन का बखूबी इस्तेमाल किया गया. इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी कर शराब के निर्माण में लगे 5 को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. मौके से पुलिस ने न केवल तस्करों को दबोचा, बल्कि 142 लीटर तैयार देशी चुलाई शराब भी जब्त की है.

पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया
पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद भट्ठियों को ध्वस्त करते हुए लगभग 3200 किलो जावा महुआ और 130 लीटर चुलाई शराब को घटनास्थल पर ही विनष्ट कर दिया. मद्य निषेध विभाग की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि दियारा इलाकों में छिपकर शराब बनाने वाले अब पुलिस की पैनी नजरों से बच नहीं पाएंगे.

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 5 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार
बता दें की उत्पाद मध निषेध विभाग और अन्य कार्रवाई में धनहा भितहा थाना अंतर्गत 2 मोटरसाइकिल से अंग्रेजी शराब के साथ सीमावर्ती उतर प्रदेश निर्मित बंटी बबली देशी शराब के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार किये गए हैं जबकि धारा 37 में कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इसकी जानकारी बगहा उत्पाद मध निषेध थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार नें वीडियो फोटो जारी कर दिया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

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