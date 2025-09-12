West Champaran News: सतीश चंद्र दुबे के प्रयासों ने लाया रंग, चार स्टेशनों पर ठहराव को रेलवे ने दी मंजूरी

West Champaran News: पश्चिम चंपारण के लोगों के लिए बड़ी राहत और खुश कर देने वाली खबर सामने आई है. क्षेत्र के रेल यात्रियों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को अब रेलवे से जुड़ी समस्याओं का कम सामना करना पड़ेगा. दरअसल, भाजपा के राज्यसभा सांसद सतीश चन्द्र दुबे के निरंतर प्रयासों के बाद रेलवे मंत्रालय ने पश्चिम चंपारण के चार प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति दे दी है. यह फैसला ना केवल स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी है, बल्कि इससे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा.

सांसद सतीश चंद्र दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी कि उन्होंने क्षेत्र में रेल सुविधा की कमी और यात्रियों को हो रही दिक्कतों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विशेष मुलाकात की थी. इसके बाद रेलवे मंत्रालय ने समस्तीपुर मंडल अंतर्गत चार स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को हरी झंडी दे दी है. इन स्टेशनों में शामिल हैं- चनपटिया, हरिनगर (जहां दो ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत हुआ है), सिकटा और चमुआ.

इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों, खासकर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और विद्यार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी. साथ ही, क्षेत्र के किसानों को भी अपने उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी. व्यापारिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि छोटे स्टेशनों पर ठहराव से बाजारों तक पहुंच आसान होगी. सांसद सतीश चंद्र दुबे ने इस जनहितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार रेलवे के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. सांसद ने यह भी बताया कि पश्चिम चंपारण के अन्य स्टेशनों पर भी ट्रेनों के ठहराव को लेकर प्रयास जारी हैं और आने वाले समय में और भी सकारात्मक घोषणाएं सामने आ सकती हैं. बहरहाल, रेलवे द्वारा लिया गया यह फैसला निश्चित रूप से पश्चिम चंपारण के लिए विकास की दिशा में एक और कदम है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा.

