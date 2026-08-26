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प्रेमिका से मिलने MP से बगहा पहुंचा युवक, जहर खाने से मौत, प्रेम प्रसंग की कहानी ने मचाई सनसनी

Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा में प्रेम प्रसंग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है. मध्य प्रदेश से प्रेमिका से मिलने पहुंचे करीब 23 वर्षीय शेखर राठौर ने कथित तौर पर उसके घर में जहरीला पदार्थ खा लिया. गंभीर हालत में उसे बेतिया रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 26, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:45 PM IST
प्रेमिका से मिलने MP से बगहा पहुंचा युवक, जहर खाने से मौत, प्रेम प्रसंग की कहानी ने मचाई सनसनी
Image Credit: प्रेमिका से मिलने MP से बगहा पहुंचा युवक, जहर खाने से मौत

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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