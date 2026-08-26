/प्रेमिका से मिलने MP से बगहा पहुंचा युवक, जहर खाने से मौत, प्रेम प्रसंग की कहानी ने मचाई सनसनी

बताया जा रहा है कि मृतक शेखर राठौर मध्य प्रदेश निवासी विराट सिंह राठौर का पुत्र था. पुलिस के अनुसार, बगहा के डीह डुमवलिया निवासी दो बच्चों की मां प्रीति कुमारी से उसका करीब तीन वर्षों से फेसबुक के माध्यम से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों करीब दो वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे थे. हालांकि, पिछले कुछ समय से दोनों के बीच संबंधों में तनाव बताया जा रहा है. आरोप है कि शेखर लगातार प्रीति पर मिलने के लिए दबाव बना रहा था. मंगलवार को वह प्रीति से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन परिजनों ने उसे मिलने नहीं दिया. फोन पर बात कराने की कोशिश भी सफल नहीं हुई.