/प्रेमिका से मिलने MP से बगहा पहुंचा युवक, जहर खाने से मौत, प्रेम प्रसंग की कहानी ने मचाई सनसनी

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Bagaha News: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पटखौली थाना क्षेत्र के डुमवलिया में मध्य प्रदेश से अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे करीब 23 वर्षीय शेखर राठौर ने कथित तौर पर उसके घर में जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत गंभीर होने पर उसे आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जीएमसीएच, बेतिया रेफर कर दिया. बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉ. विनय कुमार ने युवक की हालत गंभीर होने और रेफर किए जाने की पुष्टि की है.
बताया जा रहा है कि मृतक शेखर राठौर मध्य प्रदेश निवासी विराट सिंह राठौर का पुत्र था. पुलिस के अनुसार, बगहा के डीह डुमवलिया निवासी दो बच्चों की मां प्रीति कुमारी से उसका करीब तीन वर्षों से फेसबुक के माध्यम से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों करीब दो वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे थे. हालांकि, पिछले कुछ समय से दोनों के बीच संबंधों में तनाव बताया जा रहा है. आरोप है कि शेखर लगातार प्रीति पर मिलने के लिए दबाव बना रहा था. मंगलवार को वह प्रीति से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन परिजनों ने उसे मिलने नहीं दिया. फोन पर बात कराने की कोशिश भी सफल नहीं हुई.
इसके बाद शेखर घर के एक कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर कथित तौर पर जहरीला पदार्थ पी लिया. हालत बिगड़ने पर प्रेमिका प्रीति कुमारी ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए gmch, बेतिया रेफर कर दिया. एंबुलेंस से बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. घटना के संबंध में प्रीति कुमारी ने भी पुलिस को जानकारी दी है.
बगहा सदर एसडीपीओ निहार भूषण ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक के परिजनों के फर्द बयान या लिखित शिकायत का इंतजार है. पुलिस प्रेमिका प्रीति कुमारी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) समेत अन्य पहलुओं की भी जांच कर सकती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और जांच के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.