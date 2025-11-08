बगहा में मुकेश सहनी-कन्हैया कुमार का रोड शो रद्द, खेल मैदान से ही NDA पर साधा निशाना और किया ये नया वादा

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह के समर्थन में शनिवार (8 नवंबर) को रोड शो होना था, लेकिन VIP प्रमुख मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार का बगहा में प्रस्तावित रोड शो समय अभाव के कारण नहीं हो पाया. रोड शो के लिए वीआईपी प्रमुख को जिला प्रशासन ने 4 बजे तक का समय दिया गया था. लेकिन 4 बजे उनका हेलिकॉप्टर विमल बाबू खेल के मैदान में लैंड हुआ, जिसके बाद समय सीमा समाप्त होने के कारण उनके रोड शो को अनुमति नहीं दी गई.

मैदान से ही किया लोगों को संबोधित

इसके बाद मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार ने विमल बाबू खेल मैदान से ही लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जयेश मंगल सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की. सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैलाशनगर वासियों के बासगीत की समस्या को दूर कर स्थाई निवासी बनाने का काम किया जाएगा. वही, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही बगहा को राजस्व जिला का दर्जा दिलाने की बात कही. उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में आधा काम हो गया है, बस दूसरे चरण में भी बगहा के लोग कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह के पक्ष में मतदान करें तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे.

पहले भी रद्द हुई थी मुकेश सहनी की सभा

बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी की सभा रद्द हो गई थी, लिहाजा आज भी रोड शो की समय सीमा समाप्त होते आनन-फानन में मौके पर ही चुनावी जनसभा को संबोधित करना पड़ा. महागठबंधन के नेताओं ने जयेश सिंह के लिए वोट मांगे. इस मौके पर बगहा से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह के साथ नरकटियागंज से कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पाण्डेय, यश सिंह, गोलू सहनी, विकास बारी, तुफैल अहमद और ओमप्रकाश यादव, आलमगीर रब्बानी सरिखे, महागठबंधन के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्त्ता समेत समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी. भीड़ के बेकाबू होने पर मुकेश सहनी ने मोर्चा संभाला और लोगों से इजाजत लेकर प्रत्याशी को जीत की माला पहनाया.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

