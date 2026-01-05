बेतिया नगर निगम में करोड़ों का 'FD scam', महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने किया ठेकेदारों की जालसाजी का भंडाफोड़

Bettiah Municipal Corporation Scam: बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर निगम में ठेकेदारों द्वारा विकास योजनाओं के एवज में जमा कराई गई बैंक एफडी में भारी फर्जीवाड़ा पकड़ा है. उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर पिछले पांच वर्षों की सभी बैंक गारंटियों की जांच करने और फर्जी कागजात जमा करने वाले संवेदकों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
Trending Photos
FD Scam in Bettiah Municipal Corporation:
बिहार के बेतिया नगर निगम से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर निगम की करोड़ों की विकास योजनाओं में ठेकेदारों द्वारा जमा की गई बैंक एफडी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. आरोप है कि ठेकेदारों ने गारंटी मनी के तौर पर असली एफडी जमा करने के बजाय बैंकों के फर्जी दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कर दिए, जिससे राजस्व को लाखों का चूना लगा है.
महापौर गरिमा देवी सिकारिया को विश्वस्त आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी मिली थी कि नगर निगम में बीते कई वर्षों से ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जालसाजी का खेल चल रहा है. जांच में पता चला है कि विकास योजनाओं का आवंटन प्राप्त करने के लिए नियमानुसार जमा की जाने वाली 'बैंक गारंटी' के नाम पर फर्जी कागजात नत्थी किए गए थे. महापौर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी को एक विस्तृत पत्र लिखा है और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ-साथ दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें- MNREGA और महिला सम्मान को लेकर विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस: राजेश राम
महापौर ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया है कि बीते पांच वर्षों के दौरान जितने भी संवेदकों ने निगम में एफडी जमा की है, उन सभी की संबंधित बैंकों के माध्यम से फिर से जांच कराई जाए. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रशासनिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी संवेदक की बैंक गारंटी या एफडी रिलीज नहीं की जाएगी. महापौर को यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ बैंकों ने कुछ विशिष्ट ठेकेदारों के लिए 'फर्जी प्रमाण पत्र' भी निगम कार्यालय को उपलब्ध कराए हैं, जो कि एक गंभीर वित्तीय अपराध है.
ये भी पढ़ें- डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भागलपुर में लगाया भूमि सुधार जनकल्याण दरबार
महापौर सिकारिया ने कहा कि यह केवल नगर निगम के साथ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित के साथ भी बड़ी धोखाधड़ी है. उन्होंने नगर आयुक्त को भारतीय दंड संहिता (IPC) की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए फर्जी प्रतिवेदनों की प्रति और अब तक की गई कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट भी मांगी है. महापौर के इस कड़े रुख से उन ठेकेदारों में हड़कंप है जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों के टेंडर हासिल किए थे.
इनपुट- धनंजय द्विवेदी