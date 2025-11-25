Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3018273
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ, गन्ना आपूर्ति और भुगतान की सूचना मोबाइल पर दी जाएगी

Narkatiaganj Sugar Mill News: हरिनगर शुगर मिल और बगहा स्थित तिरुपति शुगर्स लिमिटेड में बुधवार को भव्य कार्यक्रम के बीच नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. वहीं, नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र 2025-26 का आगाज कर दिया गया है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 08:37 PM IST

Trending Photos

नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ
नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ

Narkatiaganj Sugar Mill: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र 2025-26 का आगाज कर दिया गया है. इस बार 1.10 करोड़ क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है. न्यू स्वदेशी शुगर मिल, नरकटियागंज में विधिवत पूजा अर्चना कर पेराई सत्र की शुरुआत की गई. कार्यपालक अध्यक्ष रवींद्र तिवारी ने बताया कि इस साल किसानों को और बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जाएगी. इसके अलावा उन्हें आधुनिक तरीके से खेती करने से लेकर प्रोत्साहन योजनाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ना आपूर्ति से पहले एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी. इसके लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है. खूंटी गन्ना को पेराई में प्राथमिकता दी जाएगी. किसान राजेश पांडे और सुधीर मिश्रा ने बताया कि इस बार नरकटियागंज चीनी मिल ने किसानों के लिए बेहतर इंतजाम किया है. 

उन्होंने बताया कि कैलेंडर के जरिए किसानों को समय से पर्ची दी जाएगी. इस बार भुगतान की व्यवस्था किसानों के अनुरूप होगी. भुगतान की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी. किसानों को नई फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जो रोग मुक्त हैं. इसके अलावा कृषि उपकरण, खाद, बायो कंपोस्ट के यूज को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मझौलिया चीनी मिल में शुरू हो गया गन्ना पेराई सत्र, 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य

हरिनगर और बगहा चीनी में पेराई सत्र कल से

दूसरी ओर, हरिनगर शुगर मिल और बगहा स्थित तिरुपति शुगर्स लिमिटेड में बुधवार को भव्य कार्यक्रम के बीच नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. गन्ना आपूर्ति और भुगतान के बारे में किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी. पेराई में खूंटी वेराइटी को प्राथमिकता दी जाएगी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी/इमरान अजीज

यह भी पढ़ें:गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करेगी सुगौली चीनी मिल

TAGS

Narkatiaganj Sugar MillBihar News

Trending news

Bihar News
फेसबुक पर फॉलोवर्स के मामले में बिहार के इस विभाग ने सबको पीछे छोड़ा
Bihar News
BPSC शिक्षक, नियोजित शिक्षक-विशिष्ट शिक्षकों के लिए गुड न्यूज,जल्द किए जाएंगे प्रमोट
Sugauli Sugar Mill
गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करेगी सुगौली चीनी मिल
Bihar News
मझौलिया चीनी मिल में शुरू हो गया गन्ना पेराई सत्र, 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य
Jharkhand Crime News
सो रहा था दंपति, पति को किसी ने टांगी से काट डाला, अवैध संबंध के शक में किया हमला
Bihar News
भीड़ नहीं, सफर में सुकून! फेस्टिवल स्पेशल बसों से 2.5 लाख यात्रियों को मिली सुविधा
Arun Shankar Prasad
भव्य होगा माता जानकी का धाम! सीतामढ़ी में समय पर पूरा होगा मंदिर निर्माण कार्य: अरुण
Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभाला, उधर JCB के साथ अफसर अतिक्रमण विरोधी काम में जुट गए
sugar mill
किसानों के लिए खुशखबरी! हरिनगर-बगहा चीनी मिल में गन्ने की पेराई कल से
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर में कबाड़ कारोबारी की हत्या का गुनहगार अब तक फरार, पीड़ित परिवार दहशत में