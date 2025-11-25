नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ, गन्ना आपूर्ति और भुगतान की सूचना मोबाइल पर दी जाएगी

Narkatiaganj Sugar Mill News: हरिनगर शुगर मिल और बगहा स्थित तिरुपति शुगर्स लिमिटेड में बुधवार को भव्य कार्यक्रम के बीच नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. वहीं, नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र 2025-26 का आगाज कर दिया गया है.
Trending Photos
Narkatiaganj Sugar Mill: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज चीनी मिल में पेराई सत्र 2025-26 का आगाज कर दिया गया है. इस बार 1.10 करोड़ क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है. न्यू स्वदेशी शुगर मिल, नरकटियागंज में विधिवत पूजा अर्चना कर पेराई सत्र की शुरुआत की गई. कार्यपालक अध्यक्ष रवींद्र तिवारी ने बताया कि इस साल किसानों को और बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जाएगी. इसके अलावा उन्हें आधुनिक तरीके से खेती करने से लेकर प्रोत्साहन योजनाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ना आपूर्ति से पहले एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी. इसके लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है. खूंटी गन्ना को पेराई में प्राथमिकता दी जाएगी. किसान राजेश पांडे और सुधीर मिश्रा ने बताया कि इस बार नरकटियागंज चीनी मिल ने किसानों के लिए बेहतर इंतजाम किया है.
उन्होंने बताया कि कैलेंडर के जरिए किसानों को समय से पर्ची दी जाएगी. इस बार भुगतान की व्यवस्था किसानों के अनुरूप होगी. भुगतान की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी. किसानों को नई फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जो रोग मुक्त हैं. इसके अलावा कृषि उपकरण, खाद, बायो कंपोस्ट के यूज को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: मझौलिया चीनी मिल में शुरू हो गया गन्ना पेराई सत्र, 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य
हरिनगर और बगहा चीनी में पेराई सत्र कल से
दूसरी ओर, हरिनगर शुगर मिल और बगहा स्थित तिरुपति शुगर्स लिमिटेड में बुधवार को भव्य कार्यक्रम के बीच नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. गन्ना आपूर्ति और भुगतान के बारे में किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी. पेराई में खूंटी वेराइटी को प्राथमिकता दी जाएगी.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी/इमरान अजीज
यह भी पढ़ें:गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करेगी सुगौली चीनी मिल