बगहा विधानसभा सम्मेलन से NDA का चुनावी शंखनाद, RJD पर जेडीयू और लोजपा का करारा हमला

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा-2 प्रखंड के बीबीएन कॉलेज औसानी में शनिवार को एनडीए की ओर से विशाल जनसभा आयोजित की गई. इस विधानसभा सम्मेलन में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत भाजपा, जेडीयू और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए. सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे, जिससे माहौल पूरी तरह चुनावी दिखा.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरजेडी और महागठबंधन पर करारा वार किया. उन्होंने कहा कि 'आरजेडी का मतलब है रोम-रोम में बसा भ्रष्टाचार और जंगलराज का सूत्रधार, जिन्होंने गरीबों का हक तक डकार लिया और पशुओं के चारे तक को नहीं बख्शा.' उन्होंने जनता से अपील की कि एक बार फिर विकास और स्थिरता के लिए एनडीए को समर्थन दें.

सभा में NDA नेताओं ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. नेताओं ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. उन्होंने दावा किया कि बिहार अब विकास के रास्ते पर है और पीछे लौटना नामुमकिन है.

एनडीए नेताओं ने इस सम्मेलन को आगामी 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज बताया. नेताओं ने दावा किया कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और इस बार 225 सीटों पर जीत सुनिश्चित होगी. उन्होंने भीड़ से अपील की कि वे एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बनाएं.

कार्यक्रम की अध्यक्षता जेडीयू जिलाध्यक्ष और एमएलसी भीष्म सहनी ने की, जबकि संचालन जेडीयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह ने किया. इस मौके पर पूर्व विधायक प्रभात रंजन, जेडीयू नगर अध्यक्ष जुगनू आलम, पूर्व एमएलसी राजेश राम, बीजेपी जिलाध्यक्ष अचिंत्य लल्ला, रालोमो नेता अम्बिका कुशवाहा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे.

