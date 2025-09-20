Bagaha News: एनडीए का शक्ति प्रदर्शन! सतीश चंद्र दुबे ने महागठबंधन को बताया 'कौरवों की सेना'
Bagaha News: एनडीए का शक्ति प्रदर्शन! सतीश चंद्र दुबे ने महागठबंधन को बताया 'कौरवों की सेना'

Bagaha News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने बगहा के चौतरवा में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महागठबंधन को ‘कौरव’ और एनडीए को ‘पांडव’ बताया. नेताओं ने 225 सीटें जीतने का संकल्प दोहराया, कार्यकर्ताओं में उत्साह और आत्मविश्वास देखा गया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:28 PM IST

Bagaha News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए पूरी तरह से कमर कस चुकी है, लिहाजा सूबे के 243 विधानसभा सीटों पर लगातार कार्यकर्त्ता और नेताओं के सम्मेलन का दौर जारी है. इसी कड़ी में पश्चिम चम्पारण ज़िला के 04 बगहा विधानसभा क्षेत्र के चौतरवा में एनडीए ने शनिवार को शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान एक स्वर में केंद्रीय मंत्री समेत बिहार सरकार के मंत्री व कार्यकर्त्ताओं ने 2025 में फिर से नीतीश और एनडीए 225 सीटों पर जीत का नारा बुलंद किया.

यह भी पढ़ें: 'ठगने में नटवरलाल का दादा हैं प्रशांत किशोर', संजय जायसवाल ने समझाया 'ठगी का गणित'

सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कांग्रेस और RJD पर निशाना साधते हुए महागठबंधन को कौरव की पार्टी करार दिया, जबकि एनडीए को 5 पांडवों का दल बताया. लिहाजा उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, हमेशा पाण्डवों की ही जीत हुईं है, केवल धर्म की जीत होती है, अधर्मी कौरवों की नाश के साथ हमेशा हार हुईं है. प्रायः धर्म का विजय हुआ है और हमेशा अधर्म की हार हुईं है, इसलिए इस बार भी एनडीए की ही बिहार में सरकार बनेगी, क्योंकि पांच पांडव एक साथ हैं. 

दरअसल, 01 वाल्मीकिनगर, 02 रामनगर में एनडीए सम्मेलन के बाद आज 04 बगहा विधानसभा क्षेत्र में भी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने एकजुटता दिखाई . इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सम्मेलन में एनडीए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहाँ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया और विपक्षी कांग्रेस समेत आरजेडी के शासनकाल पर तीखे प्रहार किए गए .

बताया जा रहा है कि बगहा में एनडीए सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बिहार में 2005 के बाद जबकि देश में 2014 के बाद आज विकास की गंगा बह रही है. उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने पुलों, सड़कों और रोजगार के अवसरों के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है. वहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में बिहार पिछड़ेपन और अराजकता का शिकार होता रहा क्योंकि तब लालटेन युग था और आज इलेक्ट्रिकल से ट्रेन चल रही है क्योंकि यह एलईडी का जमाना है. 

भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने ठाना है बिहार समेत देश क़ो सशक्त बनाना है. सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी भी खूब गरजे और उन्होंने कहा की 2025 में 'फिर से नीतीश और एनडीए 225' का लक्ष्य तय किया गया है. लिहाजा उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील किया की वे बूथ स्तर तक जाकर सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएं और एनडीए को पुनः प्रचंड बहुमत दिलाएं. इस मौके पर बगहा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी सदर विधायक राम सिंह भी मौजूद रहे. 

उन्होंने पश्चिम चंपारण जिले की नौ विधानसभाओं में अपने क्षेत्र की विशेष पहचान बताते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने बगहा-04 विधानसभा से सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की थी. राम सिंह ने पुनः उम्मीदवारी के साथ लोगों से समर्थन मांगा और भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में विकास की रफ्तार सुपर फ़ास्ट ट्रेन की तरह होंगी. सम्मेलन में बीजेपी, जेडीयू, हम, वीआईपी और लोजपा रामबिलास सहयोगी दलों के जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. 

बता दें कि एनडीए सम्मेलन में मंच से बार-बार यह नारा गूंजता रहा, '2025 में फिर से नीतीश, एनडीए 225' कुल मिलाकर बगहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चौतरवा का यह सम्मेलन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का शक्ति प्रदर्शन साबित हुआ, जिसने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

