Bihar bandh: वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर में NDA का जोरदार प्रदर्शन, महिलाओं की बड़ी भागीदारी

Bihar bandh: NDA द्वारा बिहार बन्द का आंशिक असर बगहा में भी देखा गया. निर्धारित समय तक एनडीए नेता और कार्यकर्त्ता सड़कों पर डटे रहें और बाजार समेत दुकानों को बन्द करवाया. वाल्मीकिनगर से लेकर बगहा और रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया गया. खास बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में भारी रोष के साथ उनकी संख्या प्रदर्शनकारियों में ज्यादा थी. रामनगर में बीजेपी विधायक भागीरथी देवी के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया तो वहीं बगहा में भी एनडीए कार्यकर्त्ताओं ने जमकर राहुल तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाए.
बिहार बन्द के दौरान 'प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' के नारों से इलाका गूंज उठा. वहीं बीजेपी विधायक ने विधानसभा चुनाव 2025 में गाली गलौज का असर पड़ने की बात कहीं, जबकि बगहा नगर पालिका परिषद की डिप्टी चेयरमैन रश्मि रंजन और बीजेपी जिलाध्यक्ष अचिंतय लल्ला सैकड़ों महिलाओं के साथ गोरखपुर -बेतिया मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आये. इस दौरान NH 727 के रेल्वे ढाला पर कुछ देर तक जाम की समस्याओं का आम लोगों को सामना करना पड़ा.
बता दें की बगहा शहर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के अपमान के विरोध में बंदी का आह्वान किया. इस बंदी का नेतृत्व बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रश्मि रंजन ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.
महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ नारे लगाए और राहुल तेजस्वी से माफी मांगने की मांग की . बंदी के कारण बगहा में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन आवश्यक सेवाएं जैसे कि अस्पताल और एम्बुलेंस सेवाएं सुचारु रूप से चालू रहीं.
इनपुट: इमरान अजीज