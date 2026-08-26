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नेपाल में बादल फटने से बिहार में बाढ़ का खतरा, गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट, बराज के सभी 36 गेट खोले गए

Bihar Flood Alert: तिब्बत में बादल फटने से नेपाल की नदियों में आए सैलाब के बाद बिहार में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है. जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 26, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:54 PM IST
नेपाल में बादल फटने से बिहार में बाढ़ का खतरा, गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट, बराज के सभी 36 गेट खोले गए
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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