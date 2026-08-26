/नेपाल में बादल फटने से बिहार में बाढ़ का खतरा, गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट, बराज के सभी 36 गेट खोले गए

जल संसाधन विभाग ने संभावित आकस्मिक स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने और लगातार चौकसी एवं निगरानी करने का निर्देश दिया है. बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सामग्रियों के भंडारण के साथ-साथ तटबंधों के सतत निरीक्षण की व्यवस्था की गई है. विभाग के अनुसार, नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंडक नदी के जलश्राव और जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है. बुधवार दोपहर 12 बजे वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से 86,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित हुआ, जिसकी प्रवृत्ति बढ़ने की बताई गई है. वहीं, नेपाल स्थित नारायणी नदी के देवघाट गेज स्थल पर वर्तमान जलस्तर 4.77 मीटर दर्ज किया गया है. यहां खतरे का निशान 9 मीटर और चेतावनी स्तर 7.30 मीटर है. देवघाट में जलस्तर बढ़ने की स्थिति में पानी को गंडक बराज तक पहुंचने में करीब 3 घंटे 30 मिनट लगने की संभावना है.