/नेपाल में बादल फटने से बिहार में बाढ़ का खतरा, गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट, बराज के सभी 36 गेट खोले गए

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Bihar Flood Alert: तिब्बत में बुधवार सुबह बादल फटने के कारण भोटे-कोशी नदी में अचानक करीब 3 मीटर का सैलाब आ गया है. भोटे-कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में त्रिशूली नदी में मिलती है. नेपाल से आने वाले इस पानी के कारण गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की संभावना को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है. नेपाल में सैलाब से भारी नुकसान के बाद अब इसका असर गंडक नदी के निचले इलाकों में पड़ने की आशंका है. स्थिति को देखते हुए वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं. साथ ही मुख्यालय स्तर से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में एक तकनीकी दल को गंडक बराज पर भेजा गया है और गंडक नदी बेसिन के सभी संबंधित जिलों को चेतावनी संदेश जारी किया गया है.
जल संसाधन विभाग ने संभावित आकस्मिक स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने और लगातार चौकसी एवं निगरानी करने का निर्देश दिया है. बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सामग्रियों के भंडारण के साथ-साथ तटबंधों के सतत निरीक्षण की व्यवस्था की गई है. विभाग के अनुसार, नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंडक नदी के जलश्राव और जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है. बुधवार दोपहर 12 बजे वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से 86,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित हुआ, जिसकी प्रवृत्ति बढ़ने की बताई गई है. वहीं, नेपाल स्थित नारायणी नदी के देवघाट गेज स्थल पर वर्तमान जलस्तर 4.77 मीटर दर्ज किया गया है. यहां खतरे का निशान 9 मीटर और चेतावनी स्तर 7.30 मीटर है. देवघाट में जलस्तर बढ़ने की स्थिति में पानी को गंडक बराज तक पहुंचने में करीब 3 घंटे 30 मिनट लगने की संभावना है.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव के स्तर से संबंधित सभी जिलाधिकारियों के साथ आपात बैठक की गई. बैठक में अधिकारियों को तटबंधों के अंदर बसे लोगों को माइकिंग के माध्यम से संभावित खतरे की जानकारी देने और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. संभावित प्रभावित क्षेत्रों में ndrf और sdrf की टीमों की तैनाती की जा रही है. अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
गंडक नदी के संभावित बढ़ते जलस्तर को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, बिहार, प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग और सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड में रहने, सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है. सरकार की ओर से संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने तथा संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखने को कहा गया है.