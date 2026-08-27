/बेतिया में बाढ़ से निपटने का ऐतिहासिक मॉडल, टला तबाही का मंजर, पश्चिम चंपारण में कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव

नेपाल से आने वाले सैलाब का खतरा अब टल गया है, लेकिन आपदा से बचाव के लिए पश्चिमी चंपारण जिले में ऐसी तैयारी किसी ने नहीं देखी थी. 2024 में गंडक बराज से 5 लाख 62 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था, उस समय आपदा से निपटने के लिए ऐसी तैयारी नहीं देखी गई थी. जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को बुधवार को यह आशंका थी कि ढाई से तीन लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज के जलग्रहण क्षेत्र देवघाट से गंडक बराज तक पहुंच सकता है, जो 2024 से काफी कम है. इसके बावजूद जिला प्रशासन ने आने वाली आपदा को काफी गंभीरता से लिया. बीती देर रात 11 बजे तक गंडक बराज से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज हुआ. गंडक नदी के जलस्तर में लगातार कमी आई है और बड़े आपदा का खतरा टल गया है. आम जनता बेतिया डीएम तरनजोत सिंह को आपदा में राहत-बचाव के किए गए कार्यों के लिए एक नायक की तरह देख रही है.