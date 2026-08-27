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बेतिया में बाढ़ से निपटने का ऐतिहासिक मॉडल, टला तबाही का मंजर, पश्चिम चंपारण में कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव

West Champaran: नेपाल में आई तबाही की वजह से बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था. हालांकि, पश्चिमी चंपारण में अभी के लिए फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है. इसकी वजह माना जा रहा है जिले के डीएम की तत्परता, जिसने ये ऐतिहासिक काम किया.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:17 PM IST
बेतिया में बाढ़ से निपटने का ऐतिहासिक मॉडल, टला तबाही का मंजर, पश्चिम चंपारण में कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव
Image Credit: तरनजोत सिंह, डीएम, पश्चिमी चंपारण (Z News)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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