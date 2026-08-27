/बेतिया में बाढ़ से निपटने का ऐतिहासिक मॉडल, टला तबाही का मंजर, पश्चिम चंपारण में कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव

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नेपाल से आने वाले सैलाब का खतरा अब टल गया है, लेकिन आपदा से बचाव के लिए पश्चिमी चंपारण जिले में ऐसी तैयारी किसी ने नहीं देखी थी. 2024 में गंडक बराज से 5 लाख 62 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था, उस समय आपदा से निपटने के लिए ऐसी तैयारी नहीं देखी गई थी. जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को बुधवार को यह आशंका थी कि ढाई से तीन लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज के जलग्रहण क्षेत्र देवघाट से गंडक बराज तक पहुंच सकता है, जो 2024 से काफी कम है. इसके बावजूद जिला प्रशासन ने आने वाली आपदा को काफी गंभीरता से लिया. बीती देर रात 11 बजे तक गंडक बराज से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी ही डिस्चार्ज हुआ. गंडक नदी के जलस्तर में लगातार कमी आई है और बड़े आपदा का खतरा टल गया है. आम जनता बेतिया डीएम तरनजोत सिंह को आपदा में राहत-बचाव के किए गए कार्यों के लिए एक नायक की तरह देख रही है.
आपदा से निपटने के लिए तैयार था जिला प्रशासन
पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए कल जो तैयारी की थी, उसकी आज खूब चर्चा हो रही है. पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने सुबह-सुबह जिले को हाई अलर्ट पर कर दिया. नेपाल से आने वाली बाढ़ को लेकर डीएम वाल्मीकिनगर गंडक बराज से लेकर निचले स्थानों का निरीक्षण करने लगे.
पश्चिम चंपारण में कैसे हुई थी तैयारी
डीएम तरनजोत सिंह ने जिले के सभी विभागों को निर्देश दिया कि नेपाल से बड़ी आपदा बिहार में दस्तक देने वाली है. गंडक नदी के निचले इलाके और दियारावर्ती क्षेत्रों में तबाही और बर्बादी हो सकती है. इस तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है.
गांव-गांव की जा रही थी माइकिंग
वाल्मीकिनगर से लेकर बगहा, मधुबनी, पिपरासी, योगापट्टी, लौरिया, नौतन, बैरिया, मझौलिया, नरकटियागंज और गौनाहा तक अधिकारियों की टीम फैल गई. गांव-गांव सीओ, बीडीओ और थाना प्रभारी माइकिंग करने लगे. गंडक नदी के तटों पर बसे लोगों को प्रशासन ऊंचे स्थानों पर ले गया. दियारे इलाके में माइकिंग कर लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की जाने लगी. यह प्रक्रिया सुबह से शाम तक अनवरत चलती रही.
SDRF और NDRF की टीम तैनात
जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने इस बड़ी आपदा को देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी. निचले इलाके में SDRF और NDRF की टीम को तैनात कर दिया गया. अतिरिक्त नावों की व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके.
सामुदायिक किचन की व्यवस्था
जिला प्रशासन ने सामुदायिक किचन की व्यवस्था की, जिसमें करीब 1140 विस्थापित लोगों ने देर रात्रि भोजन किया. मधुबनी, बगहा, योगापट्टी, नौतन और बैरिया में विस्थापित हुए लोगों के लिए प्रशासन ने स्कूलों में रहने, खाने और सोने की त्वरित व्यवस्था की थी. निचले इलाके, दियारे इलाके और नहर के बड़े-छोटे पुलों पर अधिकारियों की टीम मौजूद रही. कल बाढ़ से आने वाली आपदा में पहली बार जिले के लोगों ने इस तरह का राहत-बचाव कार्य देखा था.
लोग कर रहे डीएम तरनजोत सिंह की तारीफ
दियारे और निचले इलाके के लोग बेतिया डीएम तरनजोत सिंह की तारीफ कर रहे हैं. आम लोगों का कहना है कि अगर सरकार और जिला प्रशासन चाहे, तो बड़े से बड़े आपदा से निपटा जा सकता है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने कल आपदा से बचाव और राहत का जो युद्ध स्तर पर कार्य किया, वह ऐतिहासिक है. बाढ़, कटाव और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ऐसे ही संवेदनशील अधिकारियों की जरूरत है.
अब बाढ़ का खतरा टल गया
बहरहाल, बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर हैं. गंडक बराज से लेकर तटबंधों तक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है.