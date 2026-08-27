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नेपाल की बाढ़ से गंडक उफान पर, चंपारण के 16 प्रखंड हाई अलर्ट पर, CM सम्राट चौधरी ने लिया जायजा

Bihar Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. पश्चिमी चंपारण के 10 और पूर्वी चंपारण के करीब आधा दर्जन प्रखंडों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

Written ByRupendra SrivastavaEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:44 PM IST
नेपाल की बाढ़ से गंडक उफान पर, चंपारण के 16 प्रखंड हाई अलर्ट पर, CM सम्राट चौधरी ने लिया जायजा
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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