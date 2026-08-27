/नेपाल की बाढ़ से गंडक उफान पर, चंपारण के 16 प्रखंड हाई अलर्ट पर, CM सम्राट चौधरी ने लिया जायजा

Bihar Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के दर्जनों प्रखंडों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. पश्चिमी चंपारण के 10 और पूर्वी चंपारण के करीब आधा दर्जन प्रखंडों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के साथ प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे बचाव और सुरक्षा के उपाय तेज कर दिए हैं. बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक जिस मात्रा में बाढ़ का पानी पहुंचने की आशंका जताई गई थी, उतना पानी नहीं पहुंच पाया. हालांकि, प्रशासन अब भी पूरी तरह सतर्क है.