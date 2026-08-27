/नेपाल की बाढ़ से गंडक उफान पर, चंपारण के 16 प्रखंड हाई अलर्ट पर, CM सम्राट चौधरी ने लिया जायजा

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Bihar Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के दर्जनों प्रखंडों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. पश्चिमी चंपारण के 10 और पूर्वी चंपारण के करीब आधा दर्जन प्रखंडों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के साथ प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे बचाव और सुरक्षा के उपाय तेज कर दिए हैं. बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक जिस मात्रा में बाढ़ का पानी पहुंचने की आशंका जताई गई थी, उतना पानी नहीं पहुंच पाया. हालांकि, प्रशासन अब भी पूरी तरह सतर्क है.
पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटक बुधवार से ही खोल दिए गए हैं. गुरुवार सुबह बराज से करीब 1.06 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. आमतौर पर करीब ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर सभी 36 फाटक खोले जाते हैं. फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर और पानी के प्रवाह पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. नेपाल में आई त्रासदी और बाढ़ के बाद गंडक नदी में पानी बढ़ने से सीमावर्ती इलाकों के लोगों में चिंता बढ़ गई थी.
हालांकि, अनुमान के मुताबिक गंभीर स्थिति नहीं बनने के बाद एसएसबी की टीम वापस लौट गई है. वहीं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी मुस्तैद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.
इधर, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वाल्मीकिनगर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज और उसके फाटकों का निरीक्षण किया तथा नदी के जलस्तर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से पानी के प्रवाह और बाढ़ की तैयारियों की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए. फिलहाल चंपारण में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है.