/नेपाल की जल-प्रलय का बिहार में असर कमजोर, गंडक नदी का जलस्तर घटा, वाल्मीकिनगर में बहकर पहुंचे शव और सामान

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Bihar Flood News: नेपाल में आई अचानक जल-प्रलय ने बिहार की सीमावर्ती नदियों को लेकर चिंता बढ़ा दी थी. खासकर नेपाल की नारायणी नदी, जो बिहार में प्रवेश करने के बाद गंडक कहलाती है, उसके बढ़ते जलस्तर से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण समेत कई जिलों में संभावित बाढ़ की आशंका पैदा हो गई थी. नेपाल की तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में अचानक तेज जलप्रवाह आने से नदियों पर दबाव बढ़ गया. इसके बाद पानी त्रिशूली नदी से होते हुए नारायणी नदी की ओर बढ़ा और बिहार की तरफ आते-आते पानी का फैलाव बढ़ता गया. नदी का लंबा पाट होने के कारण जलधारा का दबाव और वेग धीरे-धीरे कम होता गया, जिसके चलते बिहार पहुंचते-पहुंचते नेपाल में दिखाई दिया जल-प्रलय का असर काफी कमजोर हो गया.
बिहार सरकार और भारत सरकार की ओर से संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी. हालांकि, जिस स्तर के खतरे का अनुमान लगाया गया था, वैसा प्रभाव बिहार में देखने को नहीं मिला. इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं, ताकि नदी के बढ़े हुए जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके और दबाव कम किया जा सके.
वाल्मीकिनगर में नेपाल में आई भीषण जल-प्रलय का असर गंडक नदी में साफ तौर पर देखने को मिला. त्रिशूली नदी में बढ़े जलप्रवाह के साथ बहकर आए शव, गैस सिलेंडर और घरों का सामान नदी के रास्ते वाल्मीकिनगर तक पहुंचा. स्थानीय लोगों ने नदी में बहकर आए सामान और शवों को देखा. वहीं, नेपाल से बहकर आए बड़े-बड़े पेड़ों की सिल्ली और लकड़ियां भी गंडक नदी के किनारे पहुंच रही हैं, जिन्हें स्थानीय लोग नदी किनारे से निकाल रहे हैं. लोगों ने नेपाल में आई तबाही के बाद नदी के तेज बहाव और उसमें बहकर आए सामान को अपनी आंखों से देखा.
नेपाल में अचानक बाढ़ आने के एक दिन बाद बिहार में उफनाई गंडक नदी का जलस्तर अब घटने लगा है. गुरुवार की सुबह से शाम तक जलस्तर लगभग एक समान बना रहा और 1 लाख 6 हजार 600 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया. वहीं, शुक्रवार सुबह गंडक नदी में 99 हजार 800 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया. जलस्तर में कमी आने से राज्य के उत्तरी हिस्से के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिली है. फिलहाल किसी तरह के प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं है और जल संसाधन विभाग लगातार गंडक नदी के जलस्तर तथा तटवर्ती इलाकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.