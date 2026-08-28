/नेपाल की जल-प्रलय का बिहार में असर कमजोर, गंडक नदी का जलस्तर घटा, वाल्मीकिनगर में बहकर पहुंचे शव और सामान

Bihar Flood News: नेपाल में आई अचानक जल-प्रलय ने बिहार की सीमावर्ती नदियों को लेकर चिंता बढ़ा दी थी. खासकर नेपाल की नारायणी नदी, जो बिहार में प्रवेश करने के बाद गंडक कहलाती है, उसके बढ़ते जलस्तर से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण समेत कई जिलों में संभावित बाढ़ की आशंका पैदा हो गई थी. नेपाल की तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में अचानक तेज जलप्रवाह आने से नदियों पर दबाव बढ़ गया. इसके बाद पानी त्रिशूली नदी से होते हुए नारायणी नदी की ओर बढ़ा और बिहार की तरफ आते-आते पानी का फैलाव बढ़ता गया. नदी का लंबा पाट होने के कारण जलधारा का दबाव और वेग धीरे-धीरे कम होता गया, जिसके चलते बिहार पहुंचते-पहुंचते नेपाल में दिखाई दिया जल-प्रलय का असर काफी कमजोर हो गया.