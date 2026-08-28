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नेपाल की जल-प्रलय का बिहार में असर कमजोर, गंडक नदी का जलस्तर घटा, वाल्मीकिनगर में बहकर पहुंचे शव और सामान

Bihar Flood News: नेपाल में आई अचानक जल-प्रलय से बिहार की गंडक नदी में बढ़े जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया गया था. हालांकि, बिहार पहुंचते-पहुंचते बाढ़ का असर काफी कमजोर हो गया. वाल्मीकिनगर में नेपाल से बहकर शव, गैस सिलेंडर, लकड़ियां और घरों का सामान पहुंचा.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 28, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:08 PM IST
नेपाल की जल-प्रलय का बिहार में असर कमजोर, गंडक नदी का जलस्तर घटा, वाल्मीकिनगर में बहकर पहुंचे शव और सामान
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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