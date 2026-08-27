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नेपाल में बाढ़ से बिहार में अगले 5-6 घंटे मुश्किल भरे, 5,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट, NDRF-SDRF अलर्ट

Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ की वजह से बिहार में अगले 5-6 घंटे मुश्किल भरे होने वाले हैं. इसके लिए अलर्ट मोड में आ गई है. आपदा प्रबंधन विभाग में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक की. बैठक में NDRF और SDRF टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिया.

Written ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:14 AM IST
नेपाल में बाढ़ से बिहार में अगले 5-6 घंटे मुश्किल भरे, 5,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट, NDRF-SDRF अलर्ट
Image Credit: नेपाल में बाढ़ से बिहार में अगले 5-6 घंटे मुश्किल भरे (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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