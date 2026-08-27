/नेपाल में बाढ़ से बिहार में अगले 5-6 घंटे मुश्किल भरे, 5,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट, NDRF-SDRF अलर्ट

तिब्बत क्षेत्र में 26 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को ग्लेशियर झील विस्फोट की वजह से नेपाल में भारी तबाही मच गई है. नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है. नेपाल के कई क्षेत्रों में बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है. यहां पर भोटे-कोसी नदी में अचानक सैलाब आ गया है. भोटे-कोसी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में त्रिशूली नदी में मिलती है. वहीं, नेपाल में सैलाब से भारी नुकसान के बाद अब इसका असर बिहार के गंडक नदी के निचले इलाकों में पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इस बीच फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है.