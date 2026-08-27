/नेपाल में बाढ़ से बिहार में अगले 5-6 घंटे मुश्किल भरे, 5,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट, NDRF-SDRF अलर्ट

राज्य चुनें
तिब्बत क्षेत्र में 26 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को ग्लेशियर झील विस्फोट की वजह से नेपाल में भारी तबाही मच गई है. नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है. नेपाल के कई क्षेत्रों में बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है. यहां पर भोटे-कोसी नदी में अचानक सैलाब आ गया है. भोटे-कोसी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में त्रिशूली नदी में मिलती है. वहीं, नेपाल में सैलाब से भारी नुकसान के बाद अब इसका असर बिहार के गंडक नदी के निचले इलाकों में पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इस बीच फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है.
पश्चिमी चंपारण में 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया
नेपाल में बाढ़ की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा रहा है. इसकी जानकारी पश्चिमी चंपारण के डीएम ने दी. उन्होंने बताया कि संभावित फ्लैश फ्लड के मद्देनजर तटबंध के आसपास के इलाकों में माइकिंग कराकर 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. साथ ही अबतक जिले मे संचालित 7 कम्युनिटी किचन के जरिए से 1,150 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया. हालांकि, अभी स्थिति सामान्य है.
जलस्तर बढ़ने पर तत्काल निकासी की व्यवस्था तैयार
वहीं, राज्य के अन्य जिलों मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में जलस्तर बढ़ने पर तत्काल निकासी की व्यवस्था तैयार है. राहत केंद्र, कम्युनिटी किचन और मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा गया है. राहत केंद्रों और कम्युनिटी किचन स्थलों को चिन्हि्त कर लिया गया है. चिकित्सीय दल को भी राहत केंद्रों/कम्युनिटी किचन स्थल के साथ टैग कर दिया गया है. साथ ही चौकीदारों और होमगार्ड जवानों की तरफ से तटबंधों की निगरानी की जा रही है.
NDRF और SDRF टीम अलर्ट मोड
बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आम लोगों से पैनिक नहीं करने और अफवाहों के साथ फेक न्यूज से बचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने लोगों से केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से मिली सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचना को प्रसारित करने से बचने की भी अपील की है. साथ ही NDRF और SDRF टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिया.