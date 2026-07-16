/नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, 9 किलोमीटर तक फ्री एंट्री, 500 रुपए तक की खरीदारी पर कस्टम से छूट

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पड़ोसी देश नेपाल की बालेन सरकार ने इंडो-नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों और भारतीय पर्यटकों को बड़ी राहत दी. नेपाल सरकार ने भारतीय वाहनों के लिए बिना कस्टम (भंसार) शुल्क नेपाल में प्रवेश की सीमा 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 9 किलोमीटर कर दिया है. नेपाल की बालेन सरकार के इस फैसले से बिहार के वाल्मीकिनगर समेत पश्चिम चंपारण और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में खुशी का माहौल है.
दरअसल, बीते दिनों नेपाल में भारतीयों की इंट्री पर आईडी प्रूफ समेत हल्के सामान की खरीददारी पर भी 100 रूपये का कस्टम शुल्क और भंसार सुविधा लेना पड़ रहा था, जिससे बॉर्डर पर आवाजाही में कमी के साथ-साथ कारोबार और व्यापार टूटा हुआ था, लेकिन अब सरकार के इस पहल से रौनक बढ़ गईं है.
बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के मुताबिक भारतीय नागरिक सुबह नेपाल में प्रवेश कर उसी दिन शाम तक बिना किसी भंसार शुल्क के वापस लौट सकेंगे. इसके लिए केवल डिजिटल सुविधा पास (सुविधा भंसार) बनवाना होगा. साथ ही नेपाल में 9 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करने वाले लोग 500 रुपए तक के घरेलू उपयोग के सामान बिना किसी कस्टम शुल्क के ला सकेंगे. इससे पहले 100 रुपये से अधिक के सामान पर शुल्क लगाए जाने के कारण सीमावर्ती व्यापार और खरीदारी प्रभावित हो रही थी. लिहाजा, बालेन सरकार ने फिलहाल थोड़ी राहत जरूर दिया है.
इस मामले में बॉर्डर पर वाल्मीकिनगर के व्यवसायियों और स्थानीय लोगों ने नेपाल सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया. लोगों ने कहा कि इससे वर्षों से प्रभावित सीमा व्यापार को नई गति मिलेगी. लोगों का मानना है कि दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी. सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे.
खास बात यह है कि भारतीय समेत नेपाल से बिहार आकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने वाले लोगों ने भी बालेन सरकार के इस फैसले पर संतोष जताते हुए खुशी जाहिर किया है. लोगों का कहना है कि पहले 100 रुपये की सीमा के कारण आवश्यक सामान खरीदने में परेशानी होती थी, लेकिन अब 500 रूपये तक की छूट मिलने से लोग अपनी जरूरतों के सामान आसानी से ले जा सकेंगे.
बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों का मानना है कि नेपाल सरकार का यह निर्णय जनहित में है और इससे भारत-नेपाल के पारंपरिक व्यापार, पर्यटन समेत आपसी संबंधों को नई मजबूती मिलेगी.