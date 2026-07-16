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नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, 9 किलोमीटर तक फ्री एंट्री, 500 रुपए तक की खरीदारी पर कस्टम से छूट

Nepal Government Decision: भारतीय समेत नेपाल से बिहार आकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने वाले लोगों ने भी बालेन सरकार के इस फैसले पर संतोष जताते हुए खुशी जाहिर किया है. लोगों का कहना है कि पहले 100 रुपये की सीमा के कारण आवश्यक सामान खरीदने में परेशानी होती थी, लेकिन अब 500 रूपये तक की छूट मिलने से लोग अपनी जरूरतों के सामान आसानी से ले जा सकेंगे.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Shailendra
Published: Jul 16, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:23 PM IST
नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, 9 किलोमीटर तक फ्री एंट्री, 500 रुपए तक की खरीदारी पर कस्टम से छूट
Image Credit: (Z News) नेपाल सरकार के फैसले से व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी राहतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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