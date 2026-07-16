/नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, 9 किलोमीटर तक फ्री एंट्री, 500 रुपए तक की खरीदारी पर कस्टम से छूट

बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के मुताबिक भारतीय नागरिक सुबह नेपाल में प्रवेश कर उसी दिन शाम तक बिना किसी भंसार शुल्क के वापस लौट सकेंगे. इसके लिए केवल डिजिटल सुविधा पास (सुविधा भंसार) बनवाना होगा. साथ ही नेपाल में 9 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करने वाले लोग 500 रुपए तक के घरेलू उपयोग के सामान बिना किसी कस्टम शुल्क के ला सकेंगे. इससे पहले 100 रुपये से अधिक के सामान पर शुल्क लगाए जाने के कारण सीमावर्ती व्यापार और खरीदारी प्रभावित हो रही थी. लिहाजा, बालेन सरकार ने फिलहाल थोड़ी राहत जरूर दिया है.