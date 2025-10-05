नेपाल की बारिश बिहार में लाई तबाही, मोतिहारी में बाढ़ जैसी हालात

Bihar weather: नेपाल में हो रही मूसलधार से बिहार में भी भारी तबाही मचा दी है. नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मोतिहारी सहित सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. बिहार पुलिस लगातार लोगों से अपिल कर रही है कि वे बिना काम घर से बाहर ना निकलें. साथ ही लोगों को नदी या नाले के पास जाने से मना किया जा रहा है.



मूसलधार बारिश से नेपाल की स्थिती

बिरगंज से काठमांडू जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है. भारी बारिश और भूस्खलन के चलते नेपाल के एक दर्जन से अधिक सड़कों को बंद कर दिया गया है. काठमांडू में भी तेज बारिश के कारण कई जगह सड़कें धंस गई हैं. नेपाल पुलिस और सेना के जवान बांस-बल्लों की मदद से सड़कों को बचाने और यातायात का संचालन करने में जुटे हुए हैं.

ये भी पढ़ें: खूंटी में मूसलधार बारिश के कहर से गरीब का घर ध्वस्त, प्रशासन ने दिया मदद का आश्वासन

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल पुलिस लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है. पुलिस द्वारा सड़कों और नदियों के आसपास माइकिंग कर लोगों से अपील की जा रही है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. साथ ही चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति नदी या ‘खोला’ (छोटी नदी) के पास न जाए, और जो लोग नदी किनारे रहते हैं, वे तुरंत ऊंचे स्थानों पर चले जाएं।

खराब मौसम के कारण नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सोमवार तक यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है. पर्यटन विभाग के अनुसार, नेपाल में लगभग 25 हजार पर्यटक फंसे हुए हैं. विभाग ने नेपाल के नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश और बाढ़ से प्रभावित फंसे हुए पर्यटकों की मदद करें.

इनपुट: पंकज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!