Bagaha News: नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, जोखिम में ग्रामीणों की जान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2929272
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, जोखिम में ग्रामीणों की जान

Bagaha News: बिहार के बगहा में नेपाल तराई की भारी बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान आया, जिससे रामनगर प्रखंड के ग्रामीण ट्रैक्टर सहित नदी की तेज धारा में फंस गए. चालक की सूझबूझ से सभी सुरक्षित बाहर निकले. प्रशासन ने भारी बारिश और नदियों में खतरे को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:56 PM IST

Trending Photos

नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान
नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान

Bagaha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर है, जहां नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही वर्षा के कारण पहाड़ी नदियों में एकाएक उफान आ गया. नतीजतन ट्रैक्टर ट्राली सवार दर्जनों लोग बाढ़ में डूबने से बाल बाल बचें. दरअसल, रामनगर प्रखंड अंतर्गत दुर्गम दोन के इलाके में हरहा नदी पार करते वक्त ग्रामीण नदी की तेज धारा में फंस गए. गनीमत रही कि चालक की सूझ-बुझ से ट्रैक्टर नदी के किनारा तक पहुंच गईं. जहां छलांग लगाकर तैरने के बाद सबों की जान बची.

यह भी पढ़ें: दारोगा का सिर फटा, सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीना, पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला

बताया जा रहा है कि दोन के गोबरहिया थाना क्षेत्र से सभी लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर हरनाटांड़ बाजार करने जा रहे थे. तभी हरहा नदी में अचानक उफान आ गया और ट्रैक्टर समेत ट्राली नदी की बीच धारा में फंस गया. राहत की बात है की हिम्मत जुटा कर ग्रामीणों ने एक दूसरे का सहयोग करके अपनी जान बचाई और बड़ी मुश्किल के बाद नदी से बाहर निकल आए. बता दें कि गोबरहिया के मंजीत महतो का ट्रैक्टर अब भी नदी में फंसा हुआ है, जिसका रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालने के लिए मशक्कत किया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैक्टर पर करीब दो दर्जन महिला-पुरुष सवार थे, जो अब पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए हैं. इधर मौसम विभाग ने अभी कुछ दिनों तक भारी बारिश क़ो लेकर अलर्ट जारी किया है, लिहाजा लोगों से प्रशासन ने नदियों के गहरे पानी में नहीं जाने की अपील करते हुए दोन समेत सुदूरवर्ती क्षेत्र की पहाड़ी नदियों क़ो पार करने से भी मनाही किया है. हालांकि, इन पहाड़ी नदियों में स्वाभावतः पानी एकाएक बढ़कर तबाही मचाता है, जबकि बारिश रुकने पर महज़ कुछ घंटे बाद पानी उतर भी जाया करता है. बावजूद इसके पहाड़ी नदियों के पानी में करंट खतरनाक व जानलेवा साबित होता है.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bagaha NewsBihar News

Trending news

Bagaha News
Bagaha News: नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, जोखिम में ग्रामीणों की जान
Jamui News
रंगदारी मांगने पर मुंशी से मारपीट, झाझा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Prashant Kishor
प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार, पेट्रोल पंप पर छिड़ा संग्राम
Bihar politics
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जीरो से शुरू हुई और जीरो पर खत्म: उपेंद्र कुशवाहा
bihar chunav 2025
अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को सेना की तरह तैयार करने के दिए निर्देश : दिलीप जायसवाल
Patna Metro
पटना मेट्रो अभी बाकी है! चुनाव के ऐलान से पहले एक बार फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी
Bihar politics
राहुल गांधी की 'दावे करके गायब हो जाना' आदत है: राजीव रंजन
Bihar politics
राहुल गांधी की 'दावे करके गायब हो जाना' आदत है: राजीव रंजन
Jehanabad news
पंचायती राज अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने पंचायत सचिव को ठगा, एक लाख रुपये उड़ाए
bihar chunav 2025
राजेश राम बोले, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद नहीं
;