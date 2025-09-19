Bagaha News: नेपाल की बारिश से पहाड़ी नदियों में उफान, जोखिम में ग्रामीणों की जान

Bagaha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर है, जहां नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही वर्षा के कारण पहाड़ी नदियों में एकाएक उफान आ गया. नतीजतन ट्रैक्टर ट्राली सवार दर्जनों लोग बाढ़ में डूबने से बाल बाल बचें. दरअसल, रामनगर प्रखंड अंतर्गत दुर्गम दोन के इलाके में हरहा नदी पार करते वक्त ग्रामीण नदी की तेज धारा में फंस गए. गनीमत रही कि चालक की सूझ-बुझ से ट्रैक्टर नदी के किनारा तक पहुंच गईं. जहां छलांग लगाकर तैरने के बाद सबों की जान बची.

बताया जा रहा है कि दोन के गोबरहिया थाना क्षेत्र से सभी लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर हरनाटांड़ बाजार करने जा रहे थे. तभी हरहा नदी में अचानक उफान आ गया और ट्रैक्टर समेत ट्राली नदी की बीच धारा में फंस गया. राहत की बात है की हिम्मत जुटा कर ग्रामीणों ने एक दूसरे का सहयोग करके अपनी जान बचाई और बड़ी मुश्किल के बाद नदी से बाहर निकल आए. बता दें कि गोबरहिया के मंजीत महतो का ट्रैक्टर अब भी नदी में फंसा हुआ है, जिसका रेस्क्यू कर सुरक्षित निकालने के लिए मशक्कत किया जा रहा है.

ट्रैक्टर पर करीब दो दर्जन महिला-पुरुष सवार थे, जो अब पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए हैं. इधर मौसम विभाग ने अभी कुछ दिनों तक भारी बारिश क़ो लेकर अलर्ट जारी किया है, लिहाजा लोगों से प्रशासन ने नदियों के गहरे पानी में नहीं जाने की अपील करते हुए दोन समेत सुदूरवर्ती क्षेत्र की पहाड़ी नदियों क़ो पार करने से भी मनाही किया है. हालांकि, इन पहाड़ी नदियों में स्वाभावतः पानी एकाएक बढ़कर तबाही मचाता है, जबकि बारिश रुकने पर महज़ कुछ घंटे बाद पानी उतर भी जाया करता है. बावजूद इसके पहाड़ी नदियों के पानी में करंट खतरनाक व जानलेवा साबित होता है.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

