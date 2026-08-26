/नेपाल में नदियों के उफान से बगहा में बाढ़ का खतरा: गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका, प्रशासन हाई अलर्ट पर

जिला प्रशासन ने कहा है कि जलस्तर और निचले इलाकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की लगातार निगरानी की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन पूरी तरह सतर्क रहें और बिना जरूरत नदी के करीब न जाएं. लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी गई है. गंडक नदी के किनारे और दियारा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे परिवार के सदस्यों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ-साथ मवेशियों की सुरक्षा के लिए पहले से जरूरी इंतजाम कर लें. जलस्तर बढ़ने या प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी किए जाने की स्थिति में लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने और सभी सरकारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभावित स्थिति को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है.