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नेपाल में नदियों के उफान से बगहा में बाढ़ का खतरा: गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका, प्रशासन हाई अलर्ट पर

Bagaha flood: नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक नदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. बगहा में प्रशासन ने नदी तट और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 26, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:55 PM IST
नेपाल में नदियों के उफान से बगहा में बाढ़ का खतरा: गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका, प्रशासन हाई अलर्ट पर
Image Credit: नेपाल में नदियों के उफान से बगहा में बाढ़ का खतरा

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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