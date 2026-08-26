/नेपाल में नदियों के उफान से बगहा में बाढ़ का खतरा: गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका, प्रशासन हाई अलर्ट पर

राज्य चुनें
Bagaha flood: बिहार के बगहा में बुधवार सुबह सीमावर्ती नेपाल के तिब्बत सीमा से सटे इलाके में स्थित भोटेकोशी नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया. इसके बाद नारायणी-गंडक नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि की आशंका बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि चीन में बांध टूटने के बाद नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर आगे नारायणी नदी पर पड़ सकता है. नारायणी नदी भारत में प्रवेश करने के बाद गंडक नदी के नाम से जानी जाती है. स्थिति को देखते हुए पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बगहा के नदी तटवर्ती क्षेत्रों का जायजा लिया और गंडक नदी के किनारे निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए. जल संसाधन विभाग की ओर से वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज समेत दियारा के निचले इलाकों और बांधों पर लगातार निगरानी की जा रही है.
बगहा में सीओ और थानाध्यक्ष नदी तटों पर निगरानी के साथ मुनादी कराकर लोगों से सतर्क और सजग रहने की अपील कर रहे हैं. वहीं, मधुबनी प्रखंड की चिउरही और सिसई पंचायत के कुछ इलाकों में लोग अपने सामान और मवेशियों के साथ ऊंचे व सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं. चकदहवा, झंडू टोला और बीन टोली में भी प्रशासन की ओर से गांव खाली कराने की कवायद की जा रही है. फिलहाल गंडक नदी में करीब 1.06 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज बताया जा रहा है, जिसके आने वाले समय में 4 से 5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. संभावित आपदा से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. निजी नावों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जबकि सरकारी नावों को आवश्यकता के अनुसार चालू रखा गया है.
नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन जिलों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. नेपाली अधिकारियों ने जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के पीछे ग्लेशियल झील के फटने से आई बाढ़ यानी GLOF की आशंका भी जताई है. नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग (DHM) के अनुसार भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ा है. त्रिशूली नदी आगे चलकर नारायणी नदी में मिलती है, इसलिए नेपाल में नदी के बढ़ते जलस्तर का असर भारत में गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ने की आशंका है. इसी को देखते हुए पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह ने अधिकारियों और कार्यपालक अभियंताओं को गंडक के किनारे बसे गांवों तथा नेपाल से सटे इलाकों में एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
जिला प्रशासन ने कहा है कि जलस्तर और निचले इलाकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की लगातार निगरानी की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन पूरी तरह सतर्क रहें और बिना जरूरत नदी के करीब न जाएं. लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी गई है. गंडक नदी के किनारे और दियारा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे परिवार के सदस्यों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ-साथ मवेशियों की सुरक्षा के लिए पहले से जरूरी इंतजाम कर लें. जलस्तर बढ़ने या प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी किए जाने की स्थिति में लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने और सभी सरकारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभावित स्थिति को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है.