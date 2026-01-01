New Year 2026: सैलानियों से गुलजार हुआ VTR, जंगल सफारी से लेकर राफ्टिंग तक का उठा रहे लुत्फ

New Year celebration at VTR: नए साल के पहले ही दिन बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धन जंगल में सफारी के दौरान सैलानियों को बाघ, भालू ,तेंदुआ और मोर समेत हिरण व जंगली मुर्गा का दिदार हुआ. पिकनिक स्पॉट बने VTR में करीब से जीव-जंतुओं को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे हैं. इतना ही नहीं, वाल्मीकि नगर का मनोरम दृश्य देख सैलानी एक स्वर में कह उठें 'वास्तव में VTR बिहार का कश्मीर है'. VTR के वाल्मीकि नगर में जंगल सफारी, गंडक सफारी का आंनद लेने हजारों पर्यटक देश विदेश से पहुंच रहे हैं.

बिहार के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध

दरअसल, इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिम चम्पारण जिले का वाल्मीकि नगर बिहार के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है. प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वाल्मीकि नगर में नए वर्ष में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं. VTR में प्रवेश करते ही घनघोर सदाबहार जंगल के बीच का हसीन सफर शुरू हो जाता है, जो काफी सस्ता और रियायत भरा टूरिज्म स्पॉट है, लिहाजा एडवेंचर का बेहतर डेस्टिनेशन बन गया है.

प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण

बताया जा रहा है कि नए वर्ष की शुरुआत में आस्था से जुड़े लोगों के लिए जंगल के बीच स्थित मदनपुर देवी स्थान, नर देवी मंदिर, वन देवी मंदीर, जटाशंकर मंदिर, कैलेश्वर महादेव मंदिर और वाल्मीकी आश्रम, लव कुश घाट के साथ माता जानकी पाताल स्थल बेहद प्रसिद्ध हैं. जहां आज दर्शन और भ्रमण करने हजारों श्रदालु वाल्मीकिनगर पहुंचे हैं. नारायणी नदी जो भारत-नेपाल के बीच से बहती है. दोनों देशों की प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मनोरम दृश्य बनाती है.

रमणीक नजारों को देख पर्यटक रोमांचित

खास बात यह है कि हिमालय पहाड़ से घिरा जंगल, नदी के समीप यहां पर्यटकों के ठहरने की सरकारी और नीजी उत्तम व्यवस्था है. जबकि वाल्मिकी बिहार, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में भी ठहरने की बेहतर व्यवस्था की गईं है. कलकल करती नदीयों की पानी के बीच बोट की सफारी, घने जगंल के बीच जंगल सफारी के दौरान जलिए जीव और जंगली जानवरों का दीदार, राफ्टिंग प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं. प्राकृतिक का इतना मनोरम दृश्य देख मन को सुकुन मिलता है. वहीं रमणीक नजारों को करीब से देख पर्यटक बेहद रोमांचित हो उठते हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीजी