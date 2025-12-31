VTR में मनाइए नए साल का जश्न, जंगल सफारी से लेकर रिवर राफ्टिंग तक, सैलानियों के लिए सजे पिकनिक स्पॉट

New Year Celebration at VTR: नए साल कि शुरुआत में अब महज कुछ देर रह गया है. लिहाजा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सज धज कर पूरी तरह तैयार है. अभी से देश-विदेश के हजारों पर्यटक वाल्मीकिनगर पहुंचने लगे हैं. लोग सपरिवार सस्ते और रियायती दरों पर VTR में एडवेंचर का लुत्फ उठा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले प्रदेश के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कि जहां देश-विदेश से पर्यटकों का जमवाड़ा लगा हुआ है. नए साल के स्वागत में पिकनिक स्पॉट बना VTR सैलानियों से गुलजार हो रहा है.

दरअसल, पर्यटन नगरी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को नए साल पर कई बड़े सौगात मिलने जा रहा है, एक ओर गोबर्धना मंगूरहा में नई आधुनिक व्यवस्था की गईं है. वहीं, मदनपुर और बगहा के बीचोबीच स्थित गेट वे ऑफ VTR से एडवेंचर की शुरुआत इंट्री समेत जंगल भ्रमण की रूप रेखा तैयार करने को लेकर रात दिन एक कर अधिकारी और कर्मी तैयारियां पूरी करने में जुटे हैं.

बताया जा रहा है कि VTR में जंगल सफारी, इको पार्क, मोटर बोटिंग, राफ्टिंग, केन ओपी वाक झूला पुल और मरीन ड्राइव भ्रमण समेत त्रिवेणी संगम तट पर नारायणी नदी और जटाशंकर, कौलेश्वर मंदिर, नरदेवी मंदिर समेत वाल्मीकि आश्रम माता सीता पाताल स्थली पर हर रोज पर्यटक भारी संख्या मे पहुंच रहे हैं. यहां कैंटीन, बाथरूम के साथ इको हट, बम्बू हट, टेंट कैंप, वाल्मीकि बिहार और जंगल कैंप कोतरहा गेस्ट हाउस में रहने, भोजन पानी की उत्तम व्यवस्था है.

यहीं वजह है कि नए साल के जश्न पर लाखों कि सख्या में पर्यटकों के पहुंचने कि संभावना जताई जा रही है. खास बात है कि VTR के साइट पर ऑनलाइन और ऑफ लाइन बुकिंग कर जमावड़ा हो रहा है. इस नए साल 2026 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कों वन्य एवं पर्यावरण विभाग की ओर से कई नए सौगात देने की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नए साल के जश्न के लिए बाघों का आशियाना VTR पूरी तरह तैयार है. जो आकर्षण का केंद्र बना है. वाल्मीकि टाईगर रिजर्व में वन्यजीवों के दीदार के साथ प्रकृति के अनुपम छटाओं और रमणिक नजारों को देखने के लिए भारी भीड़ पहुंच रही हैं.

वाल्मीकि टाईगर रिजर्व के सभी आवासीय परिसर हाउसफुल हो चुके हैं. पर्यटक अब निजी क्षेत्र के होटलों की ओर रुख कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एलआरपी, गश्ती, सघन चेकिंग में SSB और सुंघी कुत्तों के साथ पुलिस, वन कर्मियों की टीम नदी, जंगल और पहाड़ी रास्तों पर निगरानी में जुटे हैं.

बिहार का मिनी कश्मीर वाल्मिकीनगर में इस बार फर्स्ट जनवरी को करीब दो लाख सैलानियों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. लिहाजा, वन विभाग ने जंगल में भीतर अनाधिकृत प्रवेश पर रोक के साथ ही कई पाबंदियां भी लगा दी हैं. इनमें जंगल के भीतर आग जलाना, वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ की मनाही है.

बता दें कि गेट वे ऑफ VTR के वन क्षेत्र पदाधिकारी मदनपुर नसीम अहमद अंसारी समेत VTR CF डॉक्टर नेशामणी के ने पर्यटकों का हब बनने का दावा करते हुए वाल्मीकिनगर में पिकनिक स्पॉट कों लेकर एक ओर सैलानियों कों बधाई शुभकामनाएं दी. तो दूसरी ओर VTR की पूरी जानकारी शेयर कर कई जरूरी गाइड लाइन जारी किए.

रिपोर्ट: इमरान अज़ीज़