Zee Bihar Jharkhand

बगहा जिले की नई प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने संभाला चार्ज, थानों का किया औचक निरीक्षण

बगहा पुलिस जिले की नई प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने पदभार ग्रहण करते ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया. उन्होंने नगर थाना, पुलिस केंद्र और कंट्रोल रूम में जाकर रिकॉर्ड, लंबित मामलों और CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थिति देखी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:11 PM IST

बगहा की नई प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी
महिला स्वाभिमान बटालियन की अधिकारी और नई प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बगहा पुलिस जिले का प्रभार ग्रहण किया. जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने नगर थाना, पुलिस केंद्र और कंट्रोल रूम का अचानक निरीक्षण किया. उन्होंने पुलिस व्यवस्था, रिकॉर्ड, संचार प्रणाली और लंबित मामलों की स्थिति का बारीकी से आकलन किया.

निरीक्षण के दौरान प्रभारी एसपी ने स्पष्ट कहा कि थानों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर मामले में समय पर कार्रवाई हो और देरी की जिम्मेदारी तय की जाए. उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से अनुशासन बनाए रखने और सतर्क रहने को कहा.

निर्मला कुमारी ने कंट्रोल रूम में जाकर शहर की लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था देखी. उन्होंने CCTV कैमरों से आ रही फीड, गश्ती दलों की स्थिति और सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को गश्त को और सुदृढ़ करने और शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के निर्देश जारी किए.

चार्ज लेते समय पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस मौके पर डीएसपी मुख्यालय, डीएसपी रक्षित, बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र, रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी और कई अधिकारी मौजूद थे. सभी अधिकारियों से उन्होंने सामंजस्य बनाकर काम करने और बेहतर कानून व्यवस्था पर फोकस करने की अपील की.

एसपी सुशांत कुमार सरोज प्रशिक्षण के लिए गए हैं और 26 दिसंबर तक वापस नहीं आएंगे. ऐसे में इस अवधि में निर्मला कुमारी जिले की कानून व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगी. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना और न्याय सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

इनपुट- इमरान अजीज

