Bagaha News: खेत गए थे परिजन, पीछे से मायके में बेटी ने लगा ली फांसी, 6 महीने पहले हुई थी शादी

West Champaran News: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के शास्त्रीनगर में एक नवविवाहिता ने मायके में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
Bagaha News: बगहा के शास्त्रीनगर स्थित वार्ड नंबर 16 में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई. यहां पर एक नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. हालांकि, परिजनों ने आनन-फानन में उसे अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. शास्त्रीनगर निवासी राधे किशुन राय की पुत्री प्रतिमा कुमारी के रूप में मृतका की पहचान हुई है.
मृतका की मां मंजू देवी ने बताया कि प्रतिमा की शादी करीब छह महीने पहले नरकटियागंज के एक गांव में हुई थी. सोमवार को किसी पारिवारिक कलह में हुई कहासुनी को लेकर प्रतिमा मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के समय घर के सभी लोग गंडक दियारा क्षेत्र में खेती-बाड़ी के काम से गए हुए थे, जिससे वह घर में अकेली थी.
पड़ोसियों की नजर जब घर के अंदर फंदे से लटकी युवती पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया और तत्काल उसे फंदे से नीचे उतारकर अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया. अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृत घोषित होते ही साथ आए पड़ोसी शव को अस्पताल में छोड़कर चले गए. अनुमंडल अस्पताल प्रशासन ने नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी.
सूचना मिलते ही टाउन थाना बगहा के एसआई उत्पल कांत के नेतृत्व में पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. अब पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम करवाने में जुटी है.
एसआई उत्पल कांत ने बताया कि युवती ने किन परिस्थितियों में फांसी लगाई है, इसकी गहन जांच की जा रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है. घटना की पुष्टि अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने किया है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
