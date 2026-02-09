Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3103754
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: खेत गए थे परिजन, पीछे से मायके में बेटी ने लगा ली फांसी, 6 महीने पहले हुई थी शादी

West Champaran News: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के शास्त्रीनगर में एक नवविवाहिता ने मायके में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:35 PM IST

Trending Photos

बगहा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
बगहा में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

Bagaha News: बगहा के शास्त्रीनगर स्थित वार्ड नंबर 16 में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई. यहां पर एक नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. हालांकि, परिजनों ने आनन-फानन में उसे अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. शास्त्रीनगर निवासी राधे किशुन राय की पुत्री प्रतिमा कुमारी के रूप में मृतका की पहचान हुई है. 

मृतका की मां मंजू देवी ने बताया कि प्रतिमा की शादी करीब छह महीने पहले नरकटियागंज के एक गांव में हुई थी. सोमवार को किसी पारिवारिक कलह में हुई कहासुनी को लेकर प्रतिमा मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के समय घर के सभी लोग गंडक दियारा क्षेत्र में खेती-बाड़ी के काम से गए हुए थे, जिससे वह घर में अकेली थी.

पड़ोसियों की नजर जब घर के अंदर फंदे से लटकी युवती पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया और तत्काल उसे फंदे से नीचे उतारकर अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया. अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृत घोषित होते ही साथ आए पड़ोसी शव को अस्पताल में छोड़कर चले गए. अनुमंडल अस्पताल प्रशासन ने नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही टाउन थाना बगहा के एसआई उत्पल कांत के नेतृत्व में पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. अब पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम करवाने में जुटी है.

एसआई उत्पल कांत ने बताया कि युवती ने किन परिस्थितियों में फांसी लगाई है, इसकी गहन जांच की जा रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है. घटना की पुष्टि अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने किया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: पति का पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, इसलिए मार डाला, गढ़वा पुलिस ने सुलझाया केस

TAGS

Bagaha NewsBihar NewsWest Champaran

Trending news

Bhagalpur News
सहेलियों के लापता होने के पीछे अनकही कहानी: SSP के बयान से समलैंगिक संबंधों की चर्चा
CM nitish kumar
Opinion:राबड़ी देवी को 'लड़की' बोलकर फंसे नीतीश कुमार, बात व्यक्तिगत हमलों तक पहुंची
Bharat Gaurav Train
भागलपुर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन: 11 मार्च से करें ज्योतिर्लिंगों-अक्षरधाम के दर्शन
Bihar News
शिक्षा विभाग से खाली हाथ लौटे अभ्यर्थी,TRE 4 और शारीरिक शिक्षक बहाली पर नहीं बनी बात
Bhagalpur News
बम धमाके से थर्राया भागलपुर! पार्षद पति से मांगी रंगदारी, वीडियो बना किया वायरल
Sitamarhi News
'मारब सिक्सर के 6 गोली...' बजते ही हुई फायरिंग, सीतामढ़ी में युवक की मौत
Arrah news
आरा में निर्माणाधीन कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, छात्रों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं
RJD MLC
'बंद की गई सीएम नीतीश कुमार की माइक', राजद MLC सुनील सिंह के दावे से उठे कई सवाल
sunil singh rjd
तेजप्रताप के जयचंद वाले बयान पर सुनील सिंह बोले- मैं RJD का सिपाही हूं, उनकी पार्टी
Garhwa police
पति का पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, इसलिए मार डाला, गढ़वा पुलिस ने सुलझाया केस