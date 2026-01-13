Advertisement
समृद्धि यात्रा से जगी नई आस: क्या इस बार बगहा को राजस्व जिला बनाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार?

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra: सीएम नीतीश कुमार के खास चहेता और पसंदीदा जगहों में वाल्मीकिनगर शुमार है, क्योंकि हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकिनगर के इलाकों का कई बार दौरा करते हैं. यहां तक की प्रवास यात्राएं भी उन्होंने इसी धरती से की है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:37 PM IST

चंपारण से ही क्यों शुरू होती है हर यात्रा? (File Photo)
Nitish Kumar Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित समृद्धि यात्रा 16 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार से शुरू हो रही है. इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. वहीं, वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा भी सीएम की यात्रा से गदगद हैं. कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनन्दन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने अब तक अपनी सारी यात्राओं की शुरुआत पश्चिम चम्पारण जिला की धरती से ही किया है. हालांकि, इस बार मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में वाल्मीकिनगर में कोई कार्यक्रम या पड़ाव निर्धारित नहीं है, बावजूद इसके वाल्मीकिनगर सीट पर हुई जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक रिंकू सिंह की हार को लेकर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद का कहना है कि हार जीत अपनी जगह है, लेकिन सीएम नीतीश अभी भी चम्पारण को भूले नहीं हैं. 

दरअसल, सीएम नीतीश कुमार के खास चहेता और पसंदीदा जगहों में वाल्मीकिनगर शुमार है, क्योंकि हर साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकिनगर के इलाकों का कई बार दौरा करते हैं. यहां तक की प्रवास यात्राएं भी उन्होंने इसी धरती से की है. उनके विधायक की हार के बावजूद विपक्षी विधायक बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित समृद्धि यात्रा चनपटिया और बेतिया के अलावा वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के गौनाहा में कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. साथ ही वाल्मिकीनगर के घोटहवा टोला में विगत वर्ष प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए सौगातों की समीक्षा करेंगे.

बता दें कि साल 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए कों मिली प्रचंड बहुमत के बाद डबल इंजन सरकार में सीएम नीतीश की यह पहली यात्रा होगी, जिसकी शुरुआत वे पहले की तरह पश्चिम चम्पारण जिला की धरती से करने जा रहे हैं. लिहाजा, वाल्मीकिनगर क्षेत्र के लोगों में बगहा कों राजस्व जिला बनाने की पुनः उम्मीद जगी है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपूर की 161 जीविका दीदियों ने बदली अपनी तकदीर, चूल्हे से कामयाबी तक का सफर

