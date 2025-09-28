Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939993
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

'पुल नहीं तो वोट नहीं', बेतिया में कमर भर पानी में खड़े होकर जनता ने चुनाव का किया बहिष्कार

Bihar Chunav 2025: बेतिया के गौनाहा प्रखंड में स्थित मरजाद मिर्जापुर में ग्रामिणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है. इसके पीछे की वजह है पुल का नहीं बनना. पूरा गांव हड़बोड़ा नदी से घिरा हुआ है, गांव से बाहर जाने के लिए पुल नहीं हैं, जिससे ग्रामिणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

बेतिया में कमर भर पानी में खड़े होकर जनता ने चुनाव का किया बहिष्कार
बेतिया में कमर भर पानी में खड़े होकर जनता ने चुनाव का किया बहिष्कार

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बचा है, उससे पहले बेतिया में ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का मोर्चा खोल दिया है. ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं और पुल न बनने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली है. मामला बेतिया के गौनाहा प्रखंड में स्थित मरजाद मिर्जापुर का है. गांव हड़बोड़ा नदी से घिरा है, गांव से बाहर जाने के लिए पुल नहीं है. ग्रामीण नदी पार कर दूसरे गांव आते-जाते हैं. स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

2015 में भी किया था चुनाव का बहिष्कार 

बरसात के दिनों में गांव टापू में तब्दील हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है. गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसे बड़ी मुश्किल से गांव से बाहर निकाला जाता है, महिलाओं को प्रसव के समय बाहर ले जाने में काफी दिक्कत होती है. बता दें कि ग्रामीणों ने 2015 में चुनाव का बहिष्कार किया था. अधिकारियों-नेताओं ने आश्वासन दिया था कि पुल बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन पुल आज तक नहीं बन पाया है. वहीं, अब विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है, ग्रामीण अपनी बुनियादी मांग को ले प्रदर्शन कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: वो तड़पता रहा...वन विभाग रेस्क्यू करता रहा, बचाने गए, मगर जान चली गई! रुला देगी बगहा

'पुल नहीं तो वोट नहीं' का नारा 

ग्रामीण महिलाएं, नर्मदा देवी, बिंदा देवी और ग्रामीण अमरेश शर्मा, रामदेव मांझी, वीरेंद्र साह और शेषनाथ गोंड ने बताया कि सरकार सब काम कर रही है, हमलोग खुश है, लेकिन हमारे गांव में एक के गांव में एक पुल नहीं बना रही है, पुल नहीं होने से हम लोग काफी परेशान है. उन्होंने आगे कि इस बार हमलोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है, पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे. ग्रामीणों का यह प्रदर्शन चुनाव के समय में दशकों से चला आ रहा है, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है. फिर एक बार ग्रामीण पुल के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इल बार इन ग्रामीणों को क्या आश्वासन मिलता है, इस बार उनकी मांग पूरी हो पाती हैं नहीं. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bettiah newsBoycott Bihar Chunav 2025

Trending news

patna news
बॉयफ्रेंड ने शादी से किया मना, गर्लफ्रेंड ने सिलवट के लोढ़े से कूच डाला आशिक का सिर
Bihar News
'गठबंधन टेबल पर होता है, रास्ते पर नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने AIMIM पर कसा तंज
Bihar News
वो तड़पता रहा...वन विभाग रेस्क्यू करता रहा, बचाने गए, मगर जान चली गई! रुला देगी बगहा
Bhojpuri industry news
अक्षरा सिंह ने साड़ी, बिंदी और मुस्कान से जीता दिल
PM Modi Mann ki Baat
UNESCO की सूची में शामिल होगी छठ पूजा, 'मन की बात' में बोले पीएम मोदी
Bihar News
दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत
CM nitish kumar
खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा
bihar chunav 2025
बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
PM Modi
'थैंक यू पीएम', सांसद संजय जायसवाल ने उदयपुर झील पर जताया आभार, जानिए क्या बोले
​​Muzaffarpur News
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे मुजफ्फरपुर के कटरा चामुंडा देवी की पूजा
;