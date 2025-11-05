Advertisement
'बाबर और औरंगजेब की जरूरत नहीं', हेमंता बिस्वा शर्मा ने बिहार चुनाव में कर दिया राम-लक्ष्मण की जिक्र

Bihar Chunav 2025: रामनगर में चुनावी जनसभा के दौरान असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पर घुसपैठ, मुस्लिम सीएम और वोट बैंक राजनीति को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार नंदकिशोर राम को जिताने की अपील करते हुए कहा कि देश को बाबरऔरंगज़ेब नहीं, रामलक्ष्मण जैसे नेतृत्व की जरूरत है.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:42 PM IST

बाबर और औरंगजेब की जरूरत नहीं', हेमंता बिस्वा का बिहार चुनाव में राम-लक्ष्मण जिक्र
बाबर और औरंगजेब की जरूरत नहीं', हेमंता बिस्वा का बिहार चुनाव में राम-लक्ष्मण जिक्र

Bihar Chunav 2025: असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर प्रहार किया. वह रामनगर विधानसभा क्षेत्र के तौलाहां खेल मैदान में बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर राम के समर्थन में प्रचार करने पहुचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कड़ा हमला बोला. हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों के बलबूते देश में सरकार बनाना चाहते हैं राहुल गांधी, तो उन्हें बांग्लादेश चले जाना चाहिए. उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर राहुल गांधी को बांग्लादेश जाने की खुली सलाह दी.

बताया जा रहा है कि रामनगर में आयोजित जनसभा के दौरान सीएम शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर राम को भारी मतों से जिताकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की. इसी दौरान उन्होंने बिहार में मुस्लिम उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर ओवैसी के बयान पर निशाना साधा और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा. अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए तो आपको टिकट देकर पाकिस्तान भेज दूंगा.

असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बुधवार को बगहा के रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर मंच से एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे घुसपैठियों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, तो बांग्लादेश जाने में ही भलाई है. वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेजने की बात कहकर उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला.

सभा में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश को आज बाबर और औरंगजेब की नहीं, बल्कि राम और लक्ष्मण की जरूरत है. उन्होंने माता सीता की इस पावन स्थली को नमन करते हुए कहा कि बिहार और देश की जनता को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा है. इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए, क्योंकि लालू-तेजस्वी बाबर-औरंगजेब की सोच वाले हैं, जबकि नरेंद्र मोदी इस देश के हर नागरिक के नेता हैं. उन्होंने दोहराया कि अब समय आ गया है कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए और राष्ट्रवादी सरकार को मजबूत बनाया जाए.

इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

bihar chunav 2025

bihar chunav 2025
bihar chunav 2025
bihar chunav 2025
bihar chunav 2025
bihar chunav 2025
bihar chunav 2025
bihar chunav 2025
Bihar Weather on Polling Day
bihar chunav 2025
bihar chunav 2025
