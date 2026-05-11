30 दिन में 2 किलो का हो जाएगा मुर्गा, पूर्वी भारत का पहला AI पोल्ट्री फार्म चंपारण में शुरू

Champaran Agro Farm: बिहार के चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर कृषि और उद्यमिता के संगम से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है. क्षेत्र के उद्यमी रवि शंकर नाथ तिवारी उर्फ गांधी जी द्वारा स्थापित उत्तर भारत का पहला AI आधारित 'चंपारण एग्रो फार्म' की यूनिट अपनी आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक कार्यप्रणाली के कारण पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. इस हाईटेक हैचरी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने किया.

दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूरे नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में इस स्तर की आधुनिक तकनीक वाला यह पहला फार्म है. यहां मुर्गियों के दाने, पानी और शेड के तापमान का प्रबंधन पूरी तरह स्वचालित मशीनों के जरिए किया जाएगा. फिलहाल एक साथ 50 हजार चूजों के पालन से इसकी शुरुआत की गई है, जहां मात्र 30 से 35 दिनों में करीब 2 किलोग्राम वजन वाले ब्रॉयलर तैयार किए जा सकेंगे. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री सतीश दूबे के साथ क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने में ऐसे आधुनिक प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति और आधुनिक मशीनों के माध्यम से यहां बड़े पैमाने पर पोल्ट्री पालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए सीखने और स्वरोजगार का बड़ा केंद्र भी बनेगी. उनके अनुसार, चंपारण एग्रो फार्म आधुनिक कृषि और पशुपालन आधारित उद्यमिता का प्रेरणास्रोत बनकर उभरेगा.

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इस परियोजना की खास बात यह है कि इसे केवल पोल्ट्री फार्म तक सीमित नहीं रखा जाएगा. उद्यमी रवि शंकर उर्फ गांधी जी ने बताया कि भविष्य में यहां कुल छह शेड स्थापित किए जाएंगे, जिससे इसकी क्षमता बढ़कर लगभग तीन लाख ब्रॉयलर तक पहुंच जाएगी. इसके साथ ही फार्म से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए सीबीजी (CBG) प्लांट भी लगाया जाएगा. इस प्लांट के जरिए CNG गैस और बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जबकि बचे हुए अपशिष्ट से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार होगी. यह जैविक खाद रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से खराब हो रही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को दोबारा बेहतर बनाने में सहायक होगी.

उद्यमी रवि शंकर तिवारी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस परियोजना में किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिला है और यह पूरी तरह बैंक ऋण के माध्यम से आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है. लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि केवल नौकरी की तलाश करने के बजाय यदि युवा ऐसे व्यवसाय की ओर आगे बढ़ें, तो न सिर्फ उनका खुद का विकास होगा बल्कि दर्जनों परिवारों को भी आजीविका का अवसर मिलेगा.