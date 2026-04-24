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अपहरण नहीं, समोसे के 20 रुपये न मिलने पर घर से भागा था किशोर, पुलिस ने प्रयागराज से किया सकुशल बरामद

बगहा के लौकरिया थाना क्षेत्र से लापता किशोर बीरबल कुमार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सकुशल बरामद कर लिया है. परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन जांच में पता चला कि किशोर मां द्वारा समोसे के लिए 20 रुपये न दिए जाने से नाराज होकर घर से भागा था. पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से उसे खोज निकाला और परिजनों के हवाले किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:34 PM IST

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बगहा पुलिस ने प्रयागराज से 14 वर्षीय किशोर को किया सकुशल बरामद
बगहा पुलिस ने प्रयागराज से 14 वर्षीय किशोर को किया सकुशल बरामद

बगहा: बिहार के बगहा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली लेकिन राहत भरी खबर सामने आई है. लौकरिया थाना क्षेत्र के बोदसर गांव से एक 14 वर्षीय किशोर के कथित अपहरण का मामला सुलझ गया है. बगहा पुलिस की विशेष टीम (SIT) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस की शुरुआती जांच में जो सच सामने आया है, उसने न केवल परिजनों को हैरान कर दिया, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश छोड़ा है. जांच में पता चला कि यह अपहरण की वारदात नहीं थी, बल्कि बच्चा अपनी मां से नाराज होकर खुद घर छोड़कर चला गया था.

घटना की शुरुआत 17 अप्रैल को हुई थी, जब बोदसर निवासी राजेश चौधरी ने पुलिस को सूचना दी कि उनका पुत्र बीरबल कुमार लापता है. उन्होंने अपहरण की आशंका जताते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया और प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने खुद घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने रामनगर एसडीपीओ रागनी कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम (SIT) का गठन किया. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किशोर का मोबाइल लोकेशन बार-बार बदल रहा था, जिससे उसकी सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो रहा था.

विशेष टीम ने टेक्निकल सेल की मदद ली और किशोर के मोबाइल को लगातार ट्रैक करना शुरू किया. इसी बीच एसपी को इनपुट मिला कि किशोर का वर्तमान लोकेशन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर है. समय गंवाए बिना लौकरिया थानाध्यक्ष रमण कुमार ने प्रयागराज जीआरपी और आरपीएफ से संपर्क साधा और उनके साथ तालमेल बिठाकर छापेमारी की. पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन से किशोर बीरबल कुमार को सुरक्षित ढूंढ निकाला. पुलिस की इस तत्परता ने एक बड़े हादसे या अनहोनी की आशंका को खत्म कर दिया.

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जब पुलिस ने बरामद किशोर से पूछताछ की, तो घर छोड़ने की वजह जानकर हर कोई दंग रह गया. बीरबल ने बताया कि घटना वाले दिन उसने अपनी मां से समोसा खाने के लिए सिर्फ 20 रुपये मांगे थे. मां ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे वह इतना नाराज हुआ कि बिना बताए घर से निकल गया और ट्रेन पकड़कर सीधे प्रयागराज पहुंच गया. बगहा पुलिस ने किशोर को सुरक्षित लाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है. इस घटना ने साबित किया है कि आज के दौर में बच्चों के व्यवहार और उनकी छोटी-छोटी भावनाओं को समझना अभिभावकों के लिए कितना जरूरी है.

इनपुट- इमरान अजीज

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