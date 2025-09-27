Bagaha News: पुलिस टीम पर हमले के फरार आरोपियों के घरों पर चिपका इश्तेहार, अब कुर्की की तैयारी

Bagaha News: पुलिस टीम पर हमले और सर्विस रिवॉल्वर लूटने के मामले में फरार आरोपियों पर बगहा पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. न्यायालय के आदेश पर बैंड-बाजे के साथ उनके घरों पर इश्तेहार चस्पा किया गया. इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर आरोपी कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं तो कुर्की-जब्ती की कार्रवाई होगी.
बगहा से बड़ी खबर सामने आई है. धनहा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में फरार आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. यह मामला कांड संख्या 311/25 से जुड़ा है, जिसमें कई आरोपी घटना के बाद से फरार हैं.
शनिवार को बगहा न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घरों पर बैंड-बाजे के साथ इश्तेहार चस्पा किया. इसमें स्पष्ट अल्टीमेटम दिया गया कि सभी आरोपी जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करें, अन्यथा उनके घरों की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
इस मामले का मुख्य आरोपी कुख्यात रुस्तम अंसारी और अरमान हैं. इन दोनों समेत अन्य तस्करों पर आरोप है कि वे गौ तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर टूट पड़े थे. आरोपियों ने पुलिस पर हमला किया और एक सर्विस रिवॉल्वर भी लूट ली थी. इस हमले के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.
धनहा थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची और इश्तेहार चस्पा किया. बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन पुलिस लगातार दबिश बना रही है. गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अब यह कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है.
भारतीय कानून (BNS) के मुताबिक, फरार अभियुक्त चाहे जितना भी छिपने की कोशिश करें, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा. अगर वे खुद कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं तो निर्धारित समय सीमा के बाद उनके घरों की कुर्की-जब्ती की जाएगी.
ग्रामीणों के बीच पुलिस की यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग मान रहे हैं कि इससे कानून का भय कायम होगा और अपराधियों के हौसले टूटेंगे. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति आरोपियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाए, ताकि शीघ्र गिरफ्तारी की जा सके.
इनपुट- इमरान अजीज
